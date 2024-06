kultura

Pravljični svetovi domačega kraja vabijo na potep

6.6.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: JSKD OI Trebnje, Lapego

Mirna - Pravljični svetovi domačega kraja je naslov razstave ilustracij domačinke Kristine Krhin, ki od včeraj krasi stene prenovljene dvorane kulturnega doma na Mirni, so sporočili z mirnske občine.

Maja Kastelic, Kristina Krhin, Jože Zupan in Marta Bartolj

Kristina Krhin je preživela otroštvo na Mirni. Znanje, ki ga je nabrala med študijem na likovni akademiji, uporablja kot ilustratorka. Je avtorica ilustracij v številnih slikanicah za domače in tuje založbe, sodeluje pa tudi pri ustvarjanju otroških revij in učbenikov. Za razstavo na Mirni je izbrala 39 ilustracij, ki so nastale po letu 2017 in na katerih so v ospredju živalski protagonisti. »Kadar prebiram besedilo za novo slikanico, me vedno povleče v tisti čas, ko sem kot deklica pohajkovala po bližnjih travnikih, po močvirju, ob potoku in v gozdovih. Odkrivala sem čudovite oblike narave. In bolj, ko sem se navduševala nad temi oblikami, bolj so se razblinjale tančice do pravljičnih, mističnih svetov,« se povezav med domačo Mirno in svojim ustvarjanjem spominja Krhinova.

Odprtje razstave je prva v nizu prireditev ob letošnjem prazniku Občine Mirna, z njo pa so simbolično obeležili tudi bližajoči se 50. rojstni dan avtorice. »Z razstavo praznujemo tako 13. rojstni dan občine kot tudi jesenski jubilej Kristine Krhin. Vse te simpatične in prijazne živalice obiskovalcu kar same od sebe narišejo nasmeh. Vem, da bodo navdušile vse, ki bodo v prihodnjih tednih vstopili v to prenovljeno dvorano na Mirni. In z novo opremo bodo lahko tudi v prihodnje te stene krasile nove slike, nove podobe, nove zgodbe,« je povedal župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Župan Dušan Skerbiš in Kristina Krhin

Akademska slikarka in ilustratorka je včeraj v pogovoru s Petro Krnc Laznik med drugim pojasnila, da je Tina od Gomile naprej, Kris pa se ji pridruži nekje na avtocesti proti Trzinu, kjer živi in ustvarja. Poleg ilustracij so si obiskovalci lahko včeraj ogledali še nekaj od številnih slikanic, ki jih je ilustrirala, in se lahko pohvalijo z oznako Zlata hruška.

Razstavo Pravljični svetovi domačega kraja, ki bo na ogled do konca leta, je odprl župan Dušan Skerbiš, duet Z andahtjo pa je s pesmijo in glasbo spremljal pogovor z umetnico, ki sicer redno razstavlja na samostojnih razstavah in na pomembnih selekcioniranih razstavah in je tudi prejemnica plakete Hinka Smrekarja za ilustracije slikanice Čarovnica Mica in severna zvezda (2004).

Razstavo je pripravila trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), omogočila pa jo je Občina Mirna, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Zvočni zapisi Dušan Skerbiš Dušan Skerbiš Kristina Krhin Kristina Krhin

