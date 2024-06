novice

Evropska unija - skupaj smo močnejši

6.6.2024 | 13:00

Letos mineva natanko 20 let od pridružitve Slovenije Evropski uniji. Vstop v evropsko družino pušča pečat na prav vsakem od nas – med večjimi prednostmi je vsekakor enotni trg, ki omogoča prost pretok ljudi, blaga, storitev in kapitala, kar prispeva k večjih gospodarski rasti. Pomembnejše so še evro kot skupna valuta, ki poenostavlja trgovanje, sofinancirani projekti iz evropskih kohezijskih in drugih skladov ter vstop v schengensko območje. EU pa sooblikuje tudi različne lokalne dogodke – med drugim Filmski teden Evrope, ki ga že vrsto let organizirajo slovenske regionalne točke EUROPE DIRECT.

Filmi, ki bodo na voljo za ogled, so prejemniki podpore podprograma Ustvarjalna Evropa: MEDIA za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije ali pa so bili uvrščeni v izbor za evropsko filmsko nagrado občinstva LUX. S projekcijami želimo raznolikost in bogastvo evropskih filmov približati širši okolici. Ogled filmov je brezplačen – vljudno vabljeni julija v Novo mesto in konec avgusta v Stražo!

Evropske volitve 2024 so pred vrati! V nedeljo, 9. junija, bo lahko vsak od nas z izbiro novega sestava evropskega parlamenta prispeval k oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Tokrat bomo Slovenci volili devet evropskih poslancev, ki bodo v našem imenu oblikovali in sprejemali zakonodajo ter ključne odločitve, ki vplivajo na naša življenja in določajo našo skupno prihodnost. Uporabite svoj glas, da ne bodo drugi odločali namesto vas. Za tiste, ki se sprašujete, ali vaš glas res kaj spremeni – odgovor je DA! Z glasovanjem neposredno izbiramo poslance Evropskega parlamenta, ki skupaj s Svetom Evropske unije (državami članicami) sprejemajo zakone EU in izbirajo predsednika Evropske komisije. Vaš glas bo vplival na prihodnjo usmeritev Evrope!

Prijazno vabljeni, da se pridružite tudi skupnosti skupajsmo.eu, kjer se lahko registrirate in dobili boste opomnik za evropske volitve ter druge uporabne informacije.

V času volitev pa je še posebej pomembno, da se zavedamo tudi dezinformacij. To so zavajajoče ali napačne informacije, ki se jih širi načrtno z namenom zavajanja javnosti. Svobodne in poštene volitve so bistvo demokratičnega procesa. Volivci morajo imeti možnost, da se odločijo brez vmešavanja in manipulacije. Evropska unija se aktivno bori proti dezinformacijam s celovitim pristopom, ki vključuje pravni okvir, spremljanje in tesno sodelovanje, krepitev odpornosti in ozaveščanje ter učinkovito komunikacijo. Bodite kritični do vsebin – preverite različne vire in zaupajte zanesljivim informacijam.

Za vprašanja o EU smo vam na voljo na: europe.direct@rc-nm.si

Več informacij o tem, kaj Evropa počne zame, v moji regiji in v mojem življenju najdeš na povezavi.



