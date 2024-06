dolenjska

Trčila dva avtomobila in avtodom

1.6.2024 | 07:40 | L. M.

Včeraj ob 17.27 je na cesti med naseljema Velike Dole—Log pri Žužemberku pri odcepu za Gombišče v občini Trebnje prišlo do trčenja dveh osebnih vozil in avtodoma. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, stabilizirali avtodom, posuli razlite motorne tekočine, pomagali policiji pri usmerjanju prometa, vlečni službi pri nalaganju vozil ter reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje, ki so eno poškodovano osebo na kraju oskrbeli, drugo pa odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec komunalnega podjetja je očistil cestišče.

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Gorelo v kleti gospodarskega objekta v Mokronogu



Sinoči so imeli delo tudi gasilci iz trebanjskega konca. Ob 20.16 je v ulici Pod gradom v Mokronogu gorelo v kletnem prostoru gospodarskega objekta. Gasilci PGD Mokronog, Trebelno, Velika Strmica, Sveti Križ in Štatenberk so pogasili požar, s termovizijsko kamero pregledali prostore in jih prezračili. Na kraju dogodka so bili tudi dežurni delavec elektro in komunalnega podjetja ter policisti.

Krka se bo razlivala še tudi danes

Glavina močnejših padavin je zapustila območje Slovenije. Včeraj čez dan in zvečer so narasle reke v večjem delu države, najbolj reke na Primorskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Posotelju in v Podravju. Nekatere med njimi so se tudi razlile in še naraščajo v svojem spodnjem toku. Vodnatost rek je velika, večine rek pa je v zgornjem toku že pričela upadati. Ponoči so reke v svojem spodnjem toku še naraščale, v zgornjem toku pa bo večina rek upadala.

Ljubljanica s posameznimi kraškimi pritoki se je ponoči še razlivala na Ljubljanskem barju, prav tako tudi Krka v svojem spodnjem toku. Obe reki se bosta na običajnih razlivnih območjih razlivali tudi v soboto. Vodnatost večine rek bo velika.

V nedeljo bodo reke povsod upadale. Vodnatost večine rak bo srednja, le Drava, Mura bodo zadržali velike pretoke, prav tako tudi Krka in Ljubljanica, ki se bosta v manjšem obsegu še razlivali na običajnih območjih.

Temperatura večine rek je med 7 in 18 °C. Morje ob slovenski obali ima dobrih 20 °Celzija.

