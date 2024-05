dolenjska

Podtalna voda zalila klet

31.5.2024 | 18:30 | L. M.

Danes dopoldne ob 9.40 je v ulici Pod Gradom v Trebnjem podtalna voda zalila klet poslovnega objekta. Gasilci PGD Trebnje so prečrpali vodo in pustili črpalko na objektu dokler narašča podtalnica.

Motorist je moral k zdravniku

Gasilci so bili danes marsikje na delu. (Foto: ilustrativna fotka, L. M.)

Popoldne ob 15.37 sta v naselju Stolovnik v občina Krško trčila osebno vozilo in motorist. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in do prihoda reševalcev nudili medicinsko pomoč poškodovanemu motoristu. Reševalci NMP Krško so motorista prepeljali v Urgentni center Brežice.

Pitno vodo je treba prekuhavati!

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Češnjice pri Trebelnem in Brezje – Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi zaznane povečane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambne namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Ravno takšno obvestilo trebanjske komunale velja za porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Debenec in Cirnik Ravne, kjer je zaradi padavin in povečane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambne namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

