posavje

Obnovljena Delavska ulica na Senovem

31.5.2024 | 19:20 | M. K.

Foto: MO Krško

Senovo - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Senovo David Vižintin sta včeraj s prerezom traku namenu predala obnovljeno Delavsko ulico na Senovem v dolžini 130 metrov. Naložba bo omogočala predvsem večjo varnost v prometu za vse uporabnike ulice, so sporočili s krške občine.

»Na Mestni občini Krško se zavedamo pomena varne in zanesljive prometne infrastrukture za kakovost življenja vseh naših občanov. Zato smo se zavezali k stalnemu izboljševanju in posodabljanju dotrajanih cestnih odsekov,« je uvodoma povedal župan Mestne občine Krško Janez Kerin.

Obnova ulice v dolžini 130 metrov se je začela lansko leto in je potekala skladno s terminskim planom. Obsegala je celovito rekonstrukcijo vozišča, obstoječih robnikov in voziščne konstrukcije. »Prav tako smo zgradili podporni zid v dolžini približno 30 metrov in višini do enega metra, ki bo zagotavljal dodatno stabilnost. Vzporedno s temi deli smo izvedli tudi rekonstrukcijo kanalizacije, obnovili jaške in rešetke, ter rekonstrukcijo vodovoda in vodovodnih priključkov do objektov. Poleg tega smo poskrbeli za novogradnjo kabelske kanalizacije za širokopasovno omrežje, kar bo prispevalo k izboljšani komunikacijski infrastrukturi,« je še dodal župan. Vrednost naložbe je znašala nekaj manj kot 240.000 evrov z vključenim DDV in je v celoti financirana iz proračuna Mestne občine Krško.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik Sveta Krajevne skupnosti Senovo David Vižintin, ki je poudaril pomen obnove Delavske ulice za lokalne prebivalce.

Na krajši slovesnosti so kulturni program prispevali učenci Osnovne šole XIV. divizije Senovo.

