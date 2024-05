gospodarstvo

Renault krepi partnerstva s kitajskimi podjetji

31.5.2024 | 17:00 | STA; M. K.

Pariz/Ningbo/Novo mesto - Francoski avtomobilski proizvajalec Renault in kitajski Geely sta danes napovedala ustanovitev skupnega podjetja, ki bo razvijalo motorje z notranjim zgorevanjem in hibridne motorje, s čimer naj bi okrepila svojo konkurenčnost na trgu. V sodelovanju z za zdaj še neznanim kitajskim partnerjem pa naj bi potekal tudi razvoj novega električnega twinga.

Revoz, Novo mesto (Foto: arhiv DL)

"Kombinacija različnih tehnologij je potrebna za uspešno razogljičenje na svetovni ravni, kjer se pričakuje, da bo več kot polovica proizvedenih vozil do leta 2040 še vedno odvisna od motorjev z notranjim izgorevanjem," sta Renault in Geely zapisala v skupni izjavi za javnost.

Novo podjetje s sedežem v Londonu bo skrbelo za načrtovanje, razvoj in prodajo učinkovitejših hibridnih motorjev in motorjev z notranjim zgorevanjem v skladu z najsodobnejšimi tehnologijami ter tudi menjalnikov in baterij.

Odločitev o ustanovitvi skupnega podjetja je odgovor na poteze tekmecev na zahtevnem avtomobilskem trgu. Izdelovalci, kot sta Toyota in kitajski BYD, namreč pospešeno razvijajo nove motorje z nižjimi emisijami in porabo goriv, ob tem opozarjajo tuje tiskovne agencije.

Združitev z Geelyjem pa je tudi bistveni element Renaultove strategije, ki temelji na sklenitvi več partnerstev z drugimi podjetji za znižanje stroškov proizvodnje avtomobilov in dostopa do novih trgov.

Renault namerava v prihodnjih letih zagnati tudi proizvodnjo novega in potrošnikom cenovno bolj dostopnega električnega twinga. Reuters je nedavno poročal, da so v okviru hčerinske družbe Ampere, pod okrilje katere spada proizvodnja električnih vozil, aprila zagnali inženirska dela na omenjenem modelu. Množična proizvodnja pa naj bi stekla leta 2026 v Renaultovi tovarni Revoz v Novem mestu.

Kot je ta teden poročal ameriški poslovni medij Bloomberg, ki se sklicuje na neuradne vire, pa naj bi velik del razvoja novega twinga potekal v sodelovanju s kitajskim partnerjem.

To je v izjavi potrdilo tudi podjetje. "Razvoj avtomobila bo potekal s kitajskim partnerjem, da bi izboljšali čas razvoja in znižali stroške. Oblikovanje in inženiring pa bosta narejena v Franciji," je povedal tiskovni predstavnik Renaulta.

V novomeškem Revozu so konec aprila sicer pojasnili, da odločitev o proizvodnji električnega twinga še ni znana. Povedali so, da lahko za zdaj potrdijo le nadaljevanje proizvodnje clia. Odločitev o proizvodnji novega modela električnega twinga, katerega koncept je bil predstavljen konec lanskega leta, naj medtem za zdaj še ne bi bila sprejeta. "Do tega naj bi prišlo zelo kmalu," so navedli.

V Revozu trenutno sestavljajo Renaultove modele Clio, Twingo in električni Twingo. Dnevno izdelajo 325 vozil. Vsega skupaj so lani naredili 60.881 vozil.

V tem letu bodo zaključili z izdelovanjem starega modela twinga in električnega twinga. Prihodnje poslovanje tovarne bo tako v veliki odvisno od odločitve Renaulta, ali bodo v Revozu izdeloval novi model električnega twinga.

