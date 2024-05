dolenjska

FOTO: Miha, ti si naš junak!

31.5.2024 | 13:20 | M. Ž.

Novo mesto - S transparenti z napisi "Dajmo Miha", "Miha, ti si naš junak!", "Miha, hvala", "OŠ Center" navija zate in glasnim skandiranjem Deželak Miho Deželaka in njegovo ekipo okoli poldneva na s soncem obsijanem novomeškem Glavnem trgu pričakali učenci Osnovne šole Center in seveda tudi nekateri drugi podporniki dobrodelne akcije, s katero zbirajo denar za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.

Na novomeškem Glavnem trgu so Deželaka junaka pričakali učenci OŠ Center in, ne boste verjeli, sonce!

Današnja tretja etapa od Brežic do Litije je dolga približno 50 kilometrov in ga je od Brežič vodila čez Artiče, Krško, Šmarjeto, Šmarješke Toplice do Novega mesta (od tu so tudi fotografije), kjer ga je čakal tudi Gargamelov izziv. Povsod je bil deležen prisrčnih sprejemov, objemov in besed zahvale za vse kar dela.

Gargamel pa je bil tokrat bolj prizanesljiv, kot bo Krvavec v nedeljo. S psičko Manči je moral v petih minuh čez vse ovire na poligonu novomeškega Kinološkega društva. In Gargamel je bil celo tako prijazen, da mu je pri tem izzivu pomagal. Deželak in Manči sta ga z lahkoto opravila v manj kot dveh minutah in dobrodelni akciji prislužila 10.000 evrov, ki ga je za uspešno opravljen izziv darovala Zavarovalnica Triglav.

Napisi otrok povedo vse.

Od Novega mesta so se podali v Trebnje, naslednja postojanka je Štefan, pa Veliki Gaber, Bogenšperk in Šmartno pri Litiji, etapo pa bo predvidoma ob 18.40 zaključil v Litiji pri občini.

Gargamelov izziv v Novem mestu

