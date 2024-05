posavje

O varnosti v občini, cenah oskrbe na domu …

31.5.2024 | 12:20 | D. Stanković

Sevnica - Na območju občine Sevnica so lani obravnavali 272 kaznivih dejanj, to je sicer 52 več kot v letu prej, a je bilo hkrati bistveno manj kaznivih dejanj splošne kriminalitete. Zabeležili so jih 158, kar je najmanj v zadnjih desetih letih. Hkrati je bila preiskanost najvišja v zadnjem desetletju, skoraj 70 odstotna, je sevniškim svetnikom na 15. redni seji občinskega sveta podatke o varnostni problematiki v občini predstavil načelnik Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič, ki je ob tem izpostavil pomen sodelovanja med lokalno skupnostjo in policijo.

Varnostne razmere na območju občine v lanskem letu je občinskim svetnikom predstavil Daniel Žniderič, načelnik Policijske postaje Sevnica.

Statistika je največji, kar 200-odstotni porast pokazala na področju gospodarske kriminalitete, kjer so obravnavali 114 kaznivih dejanj (leto prej 36). Vendar kot je dejal Žniderič, gre za porast na račun kaznivih dejanj overitve lažne vsebine in ponarejanja listin v povezavi z bivanjem tujih državljanov.

Več kaznivih dejanj mladostnikov

Zaskrbljujoč pa je porast mladostniške kriminalitete. V lanskem letu so tako na sevniškem območju obravnavali dvanajst primerov (leto prej tri). »Več je bilo zlasti medvrstniškega nasilja pa tudi tatvin v trgovinah. Vsa kazniva dejanja smo preiskali, okrepili smo tudi preventivne dejavnosti na šolah,« je dejal Žniderič.

Skoraj za četrtino manj kot leto prej je bilo prometnih nesreč. Zabeležili so jih 167 (leto prej 127). Ob tem je spodbudno dejstvo, da ni bilo smrtnih žrtev (leto prej ena). Manj je bilo tudi alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. Je pa Žniderič izpostavil nove izzive v prometu, zlasti delež starajočega prebivalstva. »Vse več je starejših voznikov, mnogim med njimi pa sposobnosti za vožnjo drastično padejo. Izvajamo delavnice za starejše voznike in druge preventivne aktivnosti, a kljub temu zaznavamo težave. To je izziv celotne družbe,« je dejal Žniderič.

Na območju občine so v lanskem letu zabeležili tudi devetnajst primerov zasega prepovedanih substanc, večinoma »mehkih« drog. »Te substance se »uvažajo« iz drugih krajev. Večjih težav na našem območju sicer ni. Se pa pojavlja neka nova skupina, ki se zadržuje zlasti okrog planinskega doma v Sevnici in tam jih tudi največkrat dobimo,« je še dejal Žniderič.

Občina več za pomoč na domu

Svetniki so med drugim potrdili tudi povišanje cene storitve pomoči na domu, ki pa se za uporabnika ne spreminja, pač pa bo večja subvencija občine. Cena celotne storitve je tako od 1. junija dalje 26,78 evra za opravljeno uro storitve (prej 24,99 evra), od tega uporabnik plača 5,20 evra, subvencija države je 1,90 evra (prej 1,96 evra), subvencija občine pa 19,68 evra (prej 17,83 evra). Nova cena za nedeljsko delo je 30,85 evra, kar za uporabnika pomeni 6,76 evra na uro, za delo ob praznikih pa 32,21 evra oziroma za uporabnika 7,28 evra na uro. Strošek občine bo tako letos višji za 12.000 evrov, za storitev pomoči na domu je zagotovila 461.000 evrov.

Po besedah Marjete Smolič iz Centra za socialno delo Posavje, Enota Sevnica, je bilo v lanskem letu v storitev pomoči na domu, ki jo opravlja šestnajst zaposlenih, na mesec v povprečju vključenih 148 oskrbovancev, kar je pet odstotkov več kot leto prej. »Največ pomoči potrebujejo pri temeljnih vsakodnevnih opravilih, vse bolj pa se povečuje tudi skrb za dementne uporabnike. Delo na terenu postaja vse težje, fizično zahtevnejše, mladega kadra pa ni dovolj,« je opozorila Smoličeva.

Kot dodaja Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti na sevniški občini, je vse več težjih bolnikov, ki potrebujejo polno oskrbo. »Še pred desetimi leti so starejši potrebovali večinoma dovoz kosila, zdaj je zgodba čisto drugačna, doma ostaja vse več obnemoglih. Ob tem demografija kaže, da je v naši občini 23 odstotkov prebivalstva (okoli 4500), starega 65 let in več, kar je nad slovenskim povprečjem. Oskrbovalke pa niso le negovalke, pač pa rešujejo tudi druge socialne izzive in stiske starejših. Delajo več kot 110 efektivnih ur, kar je povprečno štiri ure več, kot je dovoljeno. Zelo pomembno je vzdrževati, motivirati in izobraževati potreben kader, ki ga bomo naslednje leto potrebovali še veliko več v okviru izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu.«

Občinski svetniki so med drugim prisluhnili tudi pojasnilom družb HESS in Infra glede čiščenja in vzdrževanja brežin in obrečnih prostorov v okviru HE Arto-Blanca in HE Boštanj, se seznanili z osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta za potrebe dograditve Srednje šole Sevnica, daljša razprava pa je bila tudi okrog šolskih prevozov na območju občine.

‹ nazaj