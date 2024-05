kronika

S poldrugim promilom za volan

31.5.2024 | 14:00 | M. K.

Nekaj po polnoči so bili policisti obvečeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so na območju Gorenje Gomile kršitelja izsledili in ustavili. 43-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Na streho

Davi nekaj pred 4. uro se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Biču. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 30-letni voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Ljubljani, zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v prometno signalizacijo in v brežino in se z vozilom prevrnil. Lažje poškodovanega voznika in 34-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Na PU Novo mesto pojasnjujejo tudi davišnjo nesrečo na AC, o kateri smo sicer poročali že zjutraj. (Foto: PGD Trebnje)

Prehiter

Okoli 20. ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil 183 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 53 km/h. 24-letnemu državljanu Bolgarije so izrekli globo.

Vlomi in tatvine

Na območju Belčjega vrha je včeraj med 8.30 in 12.30 nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 750 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Krškem je neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico in denarnico z gotovino in dokumenti. Lastnica ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovana za 1.000 evrov.

Na Drnovem je med 26. 5. in 29. 5. nekdo vlomil v prostore društva in odnesel štiri zaboje piva.

V minuli noči je na Šmihelski cesti nekdo poskušal vlomiti v dva parkomata. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

V minuli noči je v Žadovinku na območju PP Krško nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 700 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Rakovec, Loče, Obrežje, Kapele, Preloka) včeraj prijeli 33 državljanov Sirije, 12 Pakistana, devet Indije, sedem Turčije, pet Nepala, štiri Afganistana, tri iz Bangladeša in po enega državljana Kitajske, Egipta, Irana, Eritreje, Iraka in Šrilanke.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 89. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 260 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 13 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj