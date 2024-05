gospodarstvo

Ministrica Čalušić v Posavju tudi o trajnostnem razvoju

31.5.2024 | 10:30 | STA; M. K.

Krško - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se je včeraj mudila v Posavju, kjer je med drugim obiskala biodinamično kmetijo in si ogledala namakalne sisteme. Kot so sporočili z ministrstva, je želela z obiskom tudi podpreti lokalne pobude za trajnostni razvoj.

Na biodinamični kmetiji Černelič se je ministrica srečala s približno 60 kmetijskimi svetovalci dolenjske regije. Kmetija od leta 2003 kmetuje na ekološki način in nosi po navedbah ministrstva prestižni certifikat Združenja Demeter Slovenija. Poleg tega je zaradi izjemnega prispevka k varovanju tal in okolja prejela mednarodno nagrado za upravljanje zemljišč in tal. Ključna elementa njihovega trajnostnega kmetovanja sta uporaba zdravih in odpornih rastlin ter kolobarjenje s kompostiranjem.

Ministrica Čalušić je obiskala biodinamično kmetijo Černelič, kjer se je srečala s približno 60 kmetijskimi svetovalci Dolenjske regije. (Foto: MKGP; vse ostale fotografije: MO Krško)

Sledil je sestanek s predstavniki Občine Krško na kmetiji Jarkovič. Osredotočili so se na izzive in priložnosti za razvoj kmetijstva v občini, zlasti v luči pomembnih projektov, ki jih občina izvaja. Ministrica je z lokalnimi predstavniki razpravljala o načinih za izboljšanje kmetijskih praks in podpore kmetom v regiji.

V nadaljevanju obiska si je ogledala namakalne sisteme Kalce - Naklo prva faza in Kalce - Naklo druga faza. Ogled je omogočil vpogled v učinkovitost in pomembnost namakalnih sistemov za izboljšanje kmetijske proizvodnje in prilagajanje podnebnim spremembam, so zapisali na ministrstvu. Namakalni sistem po njihovih besedah pokriva skupno 265 hektarjev, večinoma za pridelavo hrane v rastlinjakih. Druga faza sistema je bila podprta s sredstvi programa razvoja podeželja.

Obisk je ministrica zaključila s srečanjem v podjetju Evrosad, vodilnem slovenskem pridelovalcu sadja. Evrosad ima 130 hektarjev kmetijskih zemljišč z namakalnimi sistemi, pri čemer je bila postavitev večine teh sistemov evropsko sofinancirana.

