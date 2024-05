dolenjska

V Novem mestu že proračun za leto 2025

31.5.2024 | 13:00 | M. Ž.

Novo mesto - Svetniki Mestne občine Novo mesto so na včerajšnji seji v drugi obravnavi soglasno potrdili proračun za leto 2025.

Novomeški svetniki so se včeraj sestali na 14. redni seji v tem mandatu.

Ta na prihodkovni strani zanaša malo manj kot 70,7 milijona evrov, na odhodkovni pa dobrih 75,8 milijona evrov, od tega za naložbe namenjajo malo manj kot 38,5 milijona. Razliko bodo pokrili z zadolževanje v višini 6,2 milijona evrov.

Župan Gregor Macedoni je v obrazložitvi izpostavil nekatere večje naložbe, med njimi prenovo mestne tržnice, vodovod, kanalizacijo in čistilno napravo v Karteljevem, ki je projekt, ki se izvaja v treh fazah, zadnja pa je izgradnja kanalizacijskega omrežja. Nadaljevali bodo s postavitvijo sončnih elektrarn, v Podbrezniku gradili del javne infrastrukture, želijo tudi začeti s projektiranjem južne povezovalne ceste (Regrške košenice – Belokranjska cesta).

Župan Gregor Macedoni in direktorica občinske uprave Jana Bolta Saje

Navedel je še ureditev Seidlove ceste in Ragovske ulice, izgradnjo regionalne kolesarske povezave Trebnje-Mirna Peč-Novo mesto na območju novomeške občine, gradnjo novih učilnic in pomožnih prostorov v Osnovni šoli Šmihel, urejanje urbanega parka Loka, rekonstrukcijo lokalne ceste Češča vas – Zalog tudi z varnimi površinami za pešce in kolesarje ter Gospodarsko cono Zahod, kjer bo stal tudi skupni zbirni center za ravnanje z odpadki treh občin – Novega mesta, Straže in Mirne Peči.

Makovac še naprej direktor Zavoda Novo mesto

Po odločitvi mestnega sveta bo Aleš Makovac Zavod Novo mesto vodil še naslednje štiri leta, nov mandat mu bo začel teči s 1. avgustom. Izdali so tudi pozitivno mnenje obema kandidatoma za ravnatelja osnovne šole Otočec, ki sta se prijavila na razpis – tako sedanji ravnateljici Mateji Rožman kot njenemu pomočniku Mateju Šišku, pri čemer dajejo prednost Rožmanovi.

Med drugim so v drugi obravnavi potrdili tudi Odlok o ureditvi cestnega prometa v mestni občini, predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini, poslovno poročilo Komunale Novo mesto za lansko leto, poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njegovih učinkih za leto 2023 ter v prvi obravnavi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto in ustanovitvi njegovega sveta ustanoviteljic.

‹ nazaj