bela krajina

Sprejeta strategija razvoja turizma destinacije Bela krajina 2024 – 2029

31.5.2024 | 10:00 | M. K.

Črnomelj - Občinski svetniki so včeraj sprejeli Strategijo razvoja turizma destinacije Bela krajina 2024 – 2029, ki definira novo vizijo turizma in zastavlja sedem ciljev. Poleg tega so na včerajšnji seji dali tudi soglasje k podpisu Sporazuma o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, ki ga bodo junija podpisali predstavniki Občine Črnomelj, Grada Vrbovsko, Gasilske zveza Črnomelj, Vatrogasne zajednice grada Vrbovsko, Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj in Gradskega društva Crvenog križa Vrbovsko.

Občina Črnomelj

Nova strategija razvoja turizma nosi podnaslov Bela krajina skupaj, naročnik izdelave pa je RIC Bela krajina. V njej je zastavljenih sedem ključnih ciljev: znižati sezonskost obiska, podaljšati povprečno dobo bivanja, večje zadovoljstvo prebivalcev z razvojem turizma, večje zadovoljstvo obiskovalcev ob doživetju destinacije, večje zadovoljstvo poslovnih deležnikov z upravljanjem destinacije, zvišanje zneska pobranih turističnih taks skozi vse leto in ponovna pridobitev znaka zlate destinacije Slovenia Green.

Na seji so člani sveta dali še soglasje k podpisu Sporazuma o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Sporazum bo podpisan v okviru projekta HITRO 2, katerega vodilni partner je Gasilska zveza Črnomelj. Podpisniki soglašajo, da bodo krepili sodelovanje na področju zaščite in reševanja (Civilne zaščite, nujne pomoči in reševalnih služb) za zagotavljanje še boljše zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami za občane v čezmejnem območju.

