Fatalna ženska 2024 je Martina Švab

31.5.2024 | 09:20 | M. K.

Foto: Jure Klobčar

V Kongresnem centru Brdo so sinoči razglasili najbolj fatalno žensko leta 2024. Ta naziv je po mnenju bralk in bralcev revije Obrazi/Avenija ter preko spletnega glasovanja dobila voditeljica na radiu Aktual Martina Švab, so sporočili iz medijske hiše Media 24.

Zmagovalko je na prireditvi razglasila urednica revije Avenija Petra Kancler, dogodek pa je povezoval športni komentator in urednik Goran Obrez.

Po besedah zmagovalke Martine Švab je fatalna ženska samozavestna, močna, karizmatična, neodvisna, iskrena, zapeljiva, sofisticirana in izžareva neko skrivnostno privlačnost ter magnetično energijo, ki privabi in očara vse okrog nje. "Daleč od tega, da bi stavila samo na popoln videz. Fatalnost se kaže v odnosu, pristopu, energiji, začuti pa se v pogledu," je povedala.

Za naziv femme fatale 2024 se je potegovalo osem Slovenk. To so bile poleg Martine Švab tudi Nina Donelli, Katarina Benček, Nika Zorjan, Milena Novak, Tjaša Kokalj Jerala, Gaja Filač in Aleksandra Balmazović.

