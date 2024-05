kronika

FOTO: Z avtom obvisel na odbojni ograji

31.5.2024 | 07:00 | M. K.

Minulo noč ob 3.41 je na avtocesti pred izvozom Bič, v smeri Ljubljane, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obviselo na odbojni ograji. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozilo, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter pomagali reševalcem in policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so dve poškodovani oskrbeli na kraju in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavci DARS so poskrbeli za prometno signalizacijo in počistili cesto.

Nočna nesreča na avtocesti (Foto: PGD Trebnje)

Goreli odpadki

Sinoči ob 19.11 so v naselju ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli odpadki v naravi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar na površini okoli dvajset kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS na izvodu DRAGOVANJA VAS;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR na izvodu S.O.R2;

- od 9:00 do 0:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD SMREKO na izvodu LIDL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS;

- od 7:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB 1977;

- od 7:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, TP BREZOVICA PRI METLIKI 2000, TP MALO LEŠČE 2000;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRAŠNJI VRH;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČURILE;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVEC;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNIKI;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO.

Nnadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA 2, izvod 1.DRGANJA SELA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA izvod 4.SO PRI TP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2, izvod 1.ČATEŽ LEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog, da bo prekinjena dobava električne energije:

- na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Camloh med 9:00 in 12:00;

- na območju TP Žalostna gora kamnolom, nizkonapetostno omrežje – Ober med 10:00 in 13:00.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Križišče, med 10:30 in 12:00 uro, na območju TP Mali Koren pa med 12:30 in 14:30 uro; na področju Krško okolica (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Gorica pri TE med 13:00 in 15:00 uro; na področju Sevnica (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Telče - nizkonapetostno omrežje Telče med 08:45 in 14:00 uro.

‹ nazaj