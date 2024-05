novice

Deželak Junak danes po Posavju in Dolenjski

31.5.2024 | 06:40 | B. M.

Foto: Darja Štravs Tisu

Deželak Junak bo današnjo tretjo etapo dobrodelne akcije ob sedmih začel v Brežicah, preko Krškega, Šmarjete in Šmarjeških Toplic bo nadaljeval do Novega mesta, kjer ga pričakujejo ob 11.45, pot bo nadaljeval proti Trebnjemu in Litiji.

Včerajšnjo drugo etapo, s katere so tudi fotografije, pa je začel v Cerknici, kjer so ga kot vsako leto pričakali Butalci. Na kvadrociklu se mu je kot prva gostja včerajšnjega dne pridružila Sanja Modrič, ki je z njim kolesarila vse do Rakeka.

Kraljevska etapa Deželaka Junaka: Kako v nedeljo brezplačno z gondolo na Krvavec?

Sicer pa je Deželak z mislimi zagotovo že pri pri nedeljski kraljevski etapi. Po tem, ko sta padla Vršič in Strma Reber, se je letos Gargamel odločil, da traso Deželaka Junaka spelje skozi Krvavec. Premagati bo namreč moral 1200 metrov višinske razlike in prevoziti 16 kilometrov.

Nekdanji vrhunski slovenski kolesar Martin Hvastja je o tem vzponu dejal: »Zagotovo gre za enega težjih klancev, ker je strm in ni konstanten. Vzpon ne dovoljuje veliko počitka. Na dveh odsekih sapo in voljo jemljeta naklona, ki dosegata 15 odstotkov, povprečni naklon je osem odstotkov.”

Deželak pa že sedaj ve za vsaj enega pomočnika, ki mu bo pomagal pri tem izzivu, to je njegov veliki prijatelj, kuharski mojster, Luka Jezeršek. Miha je prav pri Jezeršku praznoval svoj 50. rojstni dan na katerega ni povabil Gargamela in to ga je še dodatno razjezilo. Ko mu je razkril izziv, je večkrat poudaril, da Deželaka na Krvavec ne smejo porivati, tako kot so ga na Strmo Reber.

V sodelovanju z RTC Krvavec pa je Radio 1 organizirali posebno akcijo za nedeljsko popoldne. Vsak, ki pokaže poslano sporočilo POMAGAM5 ali POMAGAM10 na številko 1919, bo brezplačno lahko uporabil gondolo na Krvavec in se pridružil Deželaku na cilju.

