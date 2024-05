dolenjska

Častna občanka Irena Yebuah Tiran

31.5.2024 | 14:30 | L. Markelj

Šmarješke Toplice - Bliža se 17. praznik Občine Šmarješke Toplice, ob katerem se bodo spomnili zaslužnih občanov.

Občinski svetniki so na zadnji seji ta teden tako odločali o imenih nagrajencev in prejemnikov priznanj soglasno potrdili predlog Komisije za priznanja in nagrade občine, ki ga je predstavil predsednik Mirko Perše.

Mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran bo ob letošnjem občinskem prazniku postala častna občanka Občine Šmarješke Toplice. (Foto: L. M.)

Občina Šmarješke Toplice bo dobila novega častnega občana oz. prvo častno občanko. To bo postala priznana mezzosopranistka in maratonka Irena Yebuah Tiran iz Družinske vasi, »ker dosega trajne uspehe na umetniškem, kulturnem in humanitarnem področju ter s tem pomembno in trajno pripomore k povečanem ugledu občine v Sloveniji in svetu«, so zapisali predlagatelji: Marjan Hribar, Zavod za turizem kulturo in šport Šmarješke Toplice ter Aleš Lindič.

Irena Yebuah Tiran, ki je tega naziva iskreno vesela in počaščena, vsako leto izvede božični koncert v farni cerkve sv. Marjete v Šmarjeti in v goste povabi imenitna glasbena imena. Je tudi članica Sveta zavoda ZTKŠ Šmarješke Toplice na področju kulture, pred dvema letoma pa je odmeval njen dobrodelni operni maraton, ki je združil štiri dolenjske občine in s katerim so zbirali denar za štiri mlade talente s področja glasbe in športa.

Nagrada Jožetu Peršetu in družini Košak

Nagrado Občine Šmarješke Toplice bo prejel Jože Perše iz Gorenje vasi (predlagatelj Domoznansko društvo Šmarjeta), dolgoletni predsednik in soustanovitelj Domoznanskega društva Šmarjeta, ki je aktiven tudi v KS Šmarjeta, v šmarješki župniji, v Planinskem društvu Novo mesto – slednjega je dve desetletji tudi vodil. Pred kratkim je prejel celo diplomo dr. Angele Piskernik, najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije (PZS) na področju varstva narave. Plaketo zveze si je prislužil že leta 2002.

Občinsko nagrado bo prejela tudi družina Košak iz Družinske vasi (predlagatelj DPŠD Bela Cerkev): Jana Jože in Blaž Košak, ki so tudi aktivni v Društvu podeželskih žena in deklet Bela Cerkev. Jana je podpredsednica društva, Jože je predsednik Društva vinogradnikov Vinji Vrh-Bela Cerkev, Blaž pa dolgoletni član ocenjevalne komisije državnega in društvenega ocenjevanja kruha v Beli Cerkvi. Pri mnogih dogodkih so nepogrešljivi, družina Košak pa se s trdim delom trudi ohranjati večstoletno tradicijo mlinarstva v občini.

Priznanja Jožici Pepel, g. Alfonsu Žibertu in Metki Kovačič

Dobitniki občinskega priznanja so trije: Jožica Pepel iz Šmarjeških Toplic, aktivna članica Društva podeželskih žensk Šmarjeta (to je tudi predlagatelj), ki je tudi prostovoljka v DSO Novo mesto, z veseljem s pekovskimi izdelki sodeluje pri dogodkih društva ter se uspešno udeležuje različnih tekmovanj; župnik Župnije Šmarjeta g. Alfons Žibert (predlagatelji Župnijski pastoralni svet Šmarjeta, Pevska skupina mamic Šmarjeta ter Društvo podeželskih žensk Šmarjeta), ki je v novi fari z veliko vnemo pristopil k obnovi podružnične cerkve na Toplicah, je pa tudi človek, ki zna biti blizu ljudem, jim pomagati ter jih zna povezovati; ter Metka Kovačič s Hriba, ki je od ustanovitve Društva upokojencev Bela Cerkev njegova predsednica. Odlikujejo jo odgovornost, zavzetost, prijaznost, društvo organizira veliko dejavnosti in dogodkov, je pobudnica tradicionalne prireditve Dedek, babica, zapoj in zaigraj. Kovačičeva je tudi članica PGD Bela Cerkev.

Slavnostna seja prihodnji četrtek

Komisija za priznanja in nagrade je na javnem razpisu prejela sedem predlogov, eden od njih ni izpolnjeval pogojev, saj kandidatka nima stalne bivališča v šmarješki občini, je na občinski seji povedal predsednik Mirko Perše.

Vsi nagrajenci bodo priznanja prejeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice v četrtek, 6. junija, ob 18. uri na trgu v Beli Cerkvi. Gost dogodka bo nekdanji uspešen športnik Jure Košir.

Pestro dogajanje ob občinskem prazniku bo potekalo vse od nedelje, 2. junija, do nedelje, 23. junija (več v napovedniku dogodkov).

