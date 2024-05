družabno

Vsestranski Aleksander

31.5.2024 | 14:30 | Tekst: Milan Glavonjić

Foto: Milan Glavonjić

Sašo Riznič je tudi srčen gasilec.

Pravijo mu tudi "Belokranjski Aleksander (Veliki)". Vsestranski Črnomaljec Aleksander Riznič Sašo je direktor, glasbeni pedagog, novinar, moderator dogodkov, maratonec, fotograf popotnik, ljubitelj vsega dobrega in še kakšen naziv bi mu lahko pripeli. V cerkvi sv. Duha in celo fotografsko razstavo, ki je zelo odmevna in zanimivam. Njegovih 21 razstavljenih fotografskih posnetkov, nastalih v zadnjih dveh letih z dronom v Beli krajini, si je možno ogledati še do 10. junija.

Ob nekem dogodku, kjer je bil moderator, ga je pohvalila tovarišica gasilka: »Prav paše ti ta uniforma. Naredi te še postavnejšega!« Sašo se ji je vljudno zahvalil in ponosno nasmehnil, za našo rubriko pa povedal, da je že okoli 20 let član Gasilskega društva Črnomelj, ki se, če je to potrebno, postavi po robu rdečemu petelinu ali pa občanom pomaga pri morebitnih drugih elementarnih nesrečah.

Po prireditvi, ki jo je »oddelal« tako kot zna, je odhitel še v Semič, kjer na tamkajšnji šoli poučuje klavir.

