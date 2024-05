šport

Rekordna udeležba – več kot 800 novomeških osnovnošolcev

30.5.2024 | 18:45 | L. M., STA, foto: MoNM

Novo mesto - Novomeški olimpijski center je danes gostil več kot 800 otrok iz novomeških šol, ki so se udeležili Športnih iger mladih. Otroci so se prek teka, igre med dvema ognjema ter gibalnih aktivnosti učili o pomembnosti gibanja, sodelovanja in poštene igre. Igre potekajo po vsej državi in na Hrvaškem, v BiH ter Srbiji, so sporočili z občine.

Na Športnih igrah mladih je zbrane nagovoril novomeški podžupan Urban Kramar.

Na odprtju iger, največje amaterske športne prireditve v Evropi, ki so se uradno začele s slavnostmi prižigom ognja, je novomeški podžupan Urban Kramar izpostavil, da se je občina kot podpornica športa in gibanja mladih z veseljem povezala z Zavodom Športne igre mladih in v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto in evropskim projektom Varcities gostila igre, pri čemer so še posebej ponosni, da so osnovnošolcem omogočili športni dan na vrhunski športni infrastrukturi.

"Naša želja je, da občani vseh generacij spoznajo, da je Olimpijski center Novo mesto namenjen vsem in da jih spodbudimo, da ga čim večkrat uporabijo za rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa, pa tudi za razvijanje svojih športnih potencialov. Slovenski športniki nas dnevno razvajajo z vrhunskimi rezultati in morda bomo v prihodnje na televiziji gledali in navijali tudi za katerega od otrok, ki so danes tekmovali na Športnih igrah mladih. V Novem mestu imajo odlične pogoje za uresničitev svojih športnih sanj," so v sporočilu za javnost povzeli Kramarjeve besede.

Preizkus v desetih športih

Rekordne udeležbe so se veseli mnogi, tudi organizatorji.

Pod okriljem Mednarodnega olimpijskega komiteja, Evropske komisije in drugih organizacij, Športne igre mladih ponujajo platformo, kjer se mladi lahko brezplačno preizkusijo v desetih različnih športih, od nogometa do atletike. Športne igre so se v 28 letih delovanja razvile od lokalnega športnega turnirja v Splitu do mednarodnega športnega dogodka, ki je skupno gostil več kot 2.760.000 udeležencev in je že peto leto zapored proglašen za najbolj množično prireditev v Evropi za otroke in mladostnike.

Slogan Korak za boljšo prihodnost simbolizira končni cilj iger, to je prispevek h gradnji odgovornih posameznikov, ki bodo v ponos družbi.

Športne igre mladih v Novem mestu z rekordno udeležbo so potekale s podporo Varcities, ki ima za cilj, da s prepletom sodobnih tehnoloških rešitev in naravnega okolja oblikuje celostno ponudbo rekreacijskih in športnih programov za vse generacije in za vse skupine prebivalcev s poudarkom na ranljivih skupinah, so še dodali na občini.

‹ nazaj