Za edinega dolenjskega tekmovalca sta bila usodna golob in polenta

30.5.2024 | 17:30 | Lidija Markelj

Novo mesto, Ljubljana - V letošnjo jubilejno, deseto sezono šova MasterChef Slovenija se je med petnajst novih kuharjev kot edini Dolenjec uvrstil Matej Muhvič iz Novega mesta.

23-letnik, ki je po osnovni šoli v Bršljinu končal ekonomsko gimnazijo, nato pa se namesto za študij odločil za samostojno podjetniško pot in se zdaj ukvarja s cateringom, je zadovoljen z izkušnjami in novim znanjem, ki mu jih je prinesel MasterChef.

Matej Muhvič, edini dolenjski tekmovalec MasterChefa Slovenija 2024, je te dni zapustil oddajo. (Foto: Pop TV)

Matej se je dolgo uspešno »boril« v MasterChef kuhinji, pred dnevi pa jo je zapustil. Zanj je bilo usodno kuhanje s prestižno in izjemno delikatno sestavino – golobom. Treba ga je bilo pravilno razkosati in pripraviti odlično jed.

Matej je ob koncu povedal, da je spisal zanimivo knjigo, ki bi ji dal naslov Učenje, saj je v oddaji pripravil katastrofalne, pa tudi odlične jedi. Dal si je obljubo, da bo po odhodu poskušal poustvariti vse jedi, ki mu v tekmovanju niso uspele. Dodal je, da bo ostal v kulinariki, saj v tem uživa. Matej: "Sploh zaradi tega, kar ste me vi naučili, kar sem se naučil skozi to tekmovanje, in še z večjim užitkom bom kuhal."

Mi smo nedavno poklepetali z Matejem Muhvičem in za Dolenjski list je povedal marsikaj zanimivega.

Navdušili starši in stari starši

Kdor ne kuha, nikoli ne je dobro, pravi Matej Muhvič. (Foto: PopTV)

Za kuhanje so ga navdušili starši in stari starši. »Ko sem bil majhen, sva z očetom večkrat delala pico, testo in vse drugo sva naredila sama, ko je bila mami v kuhinji, pa sem vedno poskušal kaj pomagati. Pri stari mami sem se naučil priprave odličnega štrudlja, pri babi pa baklave in drugih bosanskih sladic, kot so šnenokle,« pove Matej Muhvič in doda, da ima veliko kuharskih vzornikov. Med njimi je tudi Gordon Ramsay.

Prva Matejeva jed, ki jo je samostojno pripravil za brata, je bila zelenjavna omleta. Vesel je bil pozitivnega odziva na svoje jedi. Danes najraje kuha v voku in pripravlja zrezke. »Ti nikoli ne bodo iz mode. Moram pa priznati, da se po Masterchefu vedno večkrat zalotim v kuhinji s sladkimi surovinami in za knjigami s sladkimi recepti. Sladice so mi vedno bolj všeč zaradi kompleksne in zabavne priprave, seveda brez omejitve časa,« odkrito pripoveduje Matej.

Rad eksperimentira

Matej Muhvič (drugi z desne) s prijatelji iz šova. (Foto: PopTV)

Zlasti pri sladicah se je treba držati recepta, sicer pa mu ni tuje eksperimentiranje v kuhinji; v tem naravnost uživa. »Aha, imam korenje, nekaj začimb, kos prsi, kuskus … Kaj lahko pripravim? In potem vedno odkrijem kaj novega,« pravi letošnji edini dolenjski tekmovalec MasterChefa Slovenija, ki poudari, koliko vsega se je naučil v oddaji.

Ogromno novih tehnik, od priprave sladoleda, ki ga zdaj dela vsak teden, pa do peke tortic, priprave omak itn. »Veliko znanja sem pridobil na tečajih, ki jih ponuja to tekmovanje, pa tudi od kritik sodnikov. Tekmovanje mi je ponudilo tudi novo perspektivo v spoznanju, da živimo samo enkrat, in moramo svoje življenje izkoristiti čim bolj polno in s čim več pozitivne energije, ki jo lahko delimo z vsemi okrog sebe,« pove.

Veliko se je naučil

Kuhanje je Mateju vse večji izziv. (Foto: PopTV)

Matej pravi, da se je med tekmovanjem naučil marsikaj, sploh ko ni bilo vključenih kamer. »Ogromno smo kuhali v hiši, v kateri smo stanovali. Skupaj smo pripravljali zajtrke, kosila in večerje, sam pa sem se zelo rad loteval kakih sladic pozno ponoči, ko sem imel celotno kuhinjo zase. Včasih sem tudi do 3. ure zjutraj čaral in poskušal z novimi jedmi,« pripoveduje.

In kateri izmed treh sodnikov se je zdel Mateju najboljši, čigave kritike ali mnenja so mu največ pomenila? Se je koga zaradi avtoritete mogoče celo bal? Pravi, da je resnično hvaležen, da je imel privilegij učiti se od najboljših in da so mu vsi zelo všeč. Nobenega se ne boji. Luka mu je zgled, poleg v kuharskem tudi v poslovnem svetu; Karima želi navdušiti s svojimi sladicami, Mojmirju pa dostaviti čim več dobrih jedi, po katerih si ga bo zapomnil iz prve sezone.

Novi prijatelji

Prav Mojmirja posebej izpostavlja. »Je pristen in pošten človek, prinesel je svežino. Njegove kritike, komentarji in graje so mi vedno pomenili največ in mi prav tako pomagali hitreje rasti in se razvijati,« pravi Matej.

Privilegij se je učiti od najboljših, pravi Dolenjec. (Foto: Pop TV)

Vesel je, da mu je MasterChef prinesel tudi 14 novih prijateljev, s katerimi so se res lepo ujeli. Največ se po oddaji sliši z Rokom in Domnom, zadnji mu občasno tudi pomaga pri izvedbi cateringov, saj še nima stalno zaposlenih delavcev in za posel najema kuharje in hostese. »Moj cilj je imeti ekipo kakih desetih ljudi, s katerimi bi izvedi med 10 in 20 cateringov mesečno,« pove Matej, zadovoljen, da ga na njegovi poti podpira celotna družina.

Nov kombi

»Upam, da bom to izkušnjo uspel čim bolj izkoristi v svoj prid in si ustvariti boljšo kuharsko usmerjeno prihodnost,« pravi Matej, ki je nameraval denarno nagrado 50 tisočakov, če bi zmagal v MasterChefu Slovenija 2024 polovico pokloniti staršem in bratu, z drugo polovico pa bi si kupil nov, večji kombi za lažje opravljanje cateringov. Prav tako bi na polno iskal možnosti sodelovanja s podjetji v kuharski panogi.

»Verjamem, da ti šov res lahko obrne življenje na glavo. To mi je iz prve roke zaupal Dolenjec, zmagovalec MasterChefa Slovenija 2019 Anže Kuplenik, ki je zdaj že več let glavni kuhar v najboljših restavracijah v Ljubljani. Pa tudi lanska zmagovalka Zala Pungeršič mi predstavlja velik vzor,« zaupa Matej Muhvič, ki bo s pridnostjo, z zagnanostjo in tudi ambicioznostjo gotovo še veliko dosegel v življenju.

