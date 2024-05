kronika

Kradli na pašniku, pred trgovino in pokopališčem

30.5.2024 | 11:00 | M. K.

Včeraj nekaj po 15. uri so bili policisti obveščeni o drzni tatvini pred prodajalno v Bršljinu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov se je neznanec pretvarjal, da zbira prostovoljne prispevke za invalidne osebe. Oškodovancu, ki je nameraval prispevati in je v denarnici iskal drobiž, je iz rok iztrgal bankovec za 50 evrov in pobegnil. Policisti okoliščine še preiskujejo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V Dolenjem Maharovcu je v noči na sredo nekdo iz odklenjenega gospodarskega objekta ukradel neregistriran moped znamke Tomos črne barve, štiri ribiške palice, dve sekiri in ročno žago.

Na območju Velikega Orehka je v isti noči neznanec s pašnika odpeljal dve ovci.

Včeraj dopoldne je na parkirnem prostoru pokopališča v Novem mestu neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbo z osebnimi predmeti. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Prehitra 18-letnica

Včeraj okoli 8.30 je na cesti med Malim Slatnikom in Velikim Slatnikom 18-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Povzročiteljica se je v nesreči lažje poškodovala. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prekoračitev hitrosti na avtocesti

Okoli 12.30 so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6 registrskih oznak Bosne in Hercegovine, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 180 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 50 km/h. 47-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Prijeli tihotapca in tujce

Nekaj po 18. uri so policisti v Podbočju na območju PP Krško ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda octavia registrskih oznak Bosne in Hercegovine. 50-letni državljan Poljske je prevažal osem državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Eno osebo je tihotapec prevažal v prtljažniku vozila. 50-letnemu osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Migranti na podvozju ...

Na mejni prehod Metlika je včeraj okoli 10.30 na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Na podvozju so odkrili dva državljana Palestine, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

... in peš

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Rakovec, Loče, Jereslavec, Velika Dolina, Bukošek, Slovenska vas, Vrhje, Obrežje, Trnje) prijeli 53 državljanov Sirije, 25 Afganistana, 14 Pakistana, sedem Iraka, pet Bangladeša, štiri Indije, tri državljane Palestine in Turčije, dva državljana Nepala, in Kitajske ter državljana Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 96. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 276 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ponarejanja dokumentov, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

