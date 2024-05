dolenjska

Do konca poletja zapora pešpoti do Šmihelske ceste

30.5.2024 | 13:00 | M. K.

Novo mesto - Zaradi druge faze ureditve večnamenske poti ob Težki vodi bo do konca poletja zaprt prehod na krajšo pešpot, ki vodi od ulice Nad mlini do Šmihelske ceste. Sprehajalci lahko za prehod med območjema uporabijo bližnje pešpoti in urejene površine za pešce ob cestiščih, svetujejo na rotovžu.

Strugo potoka Težka voda bo po vseh zaključenih etapah gradnje spremljala osvetljena večnamenska pot v dolžini 1100 metrov, s tem pa bo, kot pravijo v MONM, mesto dobilo na novo osmišljen prostor med Kandijsko cesto in državno cesto v Šmihelu. Prvi odsek poti do Lebanove ulice je od lanskega leta že na voljo pešcem in kolesarjem, po zaključeni drugi in načrtovani tretji etapi ob državni šmihelski cesti pa bo rekreacija Novomeščanom omogočena vse od mestnega jedra pa do Mordaxovega sprehajališča.

