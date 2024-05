posavje

Podelitev rotarijskih štipendij za mlade nadarjene

30.5.2024 | 09:10 | M. K.

Foto: Ljubo Motore

Sevnica

- Dvorana Alberta Felicijana na Gradu Sevnica je v torek zažarela v posebni luči, ko so na dogodku "IMETI RAD - Podelitev rotarijskih štipendij za mlade nadarjene" podelili štipendije petim izjemnim mladim talentom.

Rotary klub Sevnica je na osnovi razpisa in s pomočjo sredstev, zbranih na dobrodelnem koncertu Imeti rad, ki je potekal marca 2024, podelil štipendije v skupni višini 5.100 evrov. Njihov cilj je spodbujati študij in kakovost dela mladih na poti k visoko strokovnim znanjem, negovati etična in moralna načela ter kulturne in ustvarjalne odnose ter športne dosežke med učenjem in delom. Poudarjajo pomen učenja in raziskovalno-razvojnega dela ter spodbujamo znanje, spretnosti in veščine, ki prispevajo k razgledanosti, povezovanju s svetom, prodornosti in intelektualni ostrini mladih rodov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Program dogodka je vključeval podpis pogodb o štipendiranju, podelitev štipendij in predstavitev mladih nadarjenih s svojimi talenti. Štipendisti za leto 2024 so: Ela Falež, Jakob Jazbec, Rok Pinoza, Živa Strlekar in Ema Štigl. V kulturnem programu, ki ga je povezovala Mirjana Jelančič, so nastopili Jakob Jazbec na tolkalih, pevka Ema Štigl s kitarsko spremljavo Milana Mitrovića in pevec Rok Pinoza s kitarsko spremljavo svojega dedka Frenka Požeka.

Ob zaključku dogodka je zbrane pozdravil in nagovoril tudi priznani baritonist, nekdanji član ljubljanske opere Zdravko Perger, sicer tudi častni član Rotary kluba Ljubljana Center, ter zapel narodno pesem "Kje so tiste stezice". Njegov nastop je še dodatno poudaril pomen vračanja v domače okolje in ljubezen do naših korenin, so sporočili iz Rotary kluba Sevnica in zaključili: ''Polni prijetnih vtisov in pozitivnih občutij smo spoznali naše mlade nadarjene štipendiste in njihove starše ter jim zaželeli uspešno in ustvarjalno življenje. Verjamemo, da bodo vedno radi spominjali in vračali v domače okolje, kjer koli bodo nadaljevali svojo pot z navdušenjem in predanostjo, kot so ju pokazali na našem dogodku.''

