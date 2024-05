družabno

Poljub pri Afroditini skali

30.5.2024 | 12:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv Rebeka Dremelj

Afroditina skala prinaša večno ljubezen, kadar ...

Rebeka Dremelj in njen Sandi sta se s hčerkama med prvomajskimi počitnicami mudila na Cipru, kjer je družinica Dremelj-Škaler resnično uživala. Navdušeni so bili nad živalskim vrtom v prelepem obmorskem mestu Pafos, kjer lahko obiskovalci doživijo posebno izkušnjo hranjenja nekaterih živali. Med drugim lahko hranijo slone in lemurje.

Polni čudovitih vtisov so si med raziskovanjem te otoške države ogledali tudi rojstni kraj boginje Afrodite Petra tou Rominuo, kar v prevodu pomeni Afroditina skala. Stoji na eni najlepših ciprskih prodnatih plaž in jo spremlja zanimiva anekdota. Legenda pravi, da je Kronos svojemu očetu Uranu odrezal testise, ki so padli v vodo ob obali Cipra, iz valov in morske pene pa se je rodila Afrodita - boginja lepote, strasti, plodnosti in zaščitnica zaljubljencev.

Na tej prelepi beli skali sta se Rebeka in Sandi pred foto objektivom starejše hčerke Šanaje poljubila, saj to menda zagotavlja večno ljubezen. Če bi okoli skale preplavala še tri kroge, pa bi jima to zagotovilo večno mladost, lepoto in plodnost. A Rebeka in Sandi, ki je letošnji Abrahamovec, pravita, da je vsako obdobje lepo, zato se že veselita tudi skupne starosti. V ciprsko morje pa kljub mamljivi legendi vsaj pri Afroditini skali nista zaplava.

‹ nazaj