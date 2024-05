dolenjska

Spremembe pri odvajanju in čiščenju voda

29.5.2024 | 19:30

Mirna - Občinski svet Občine Mirna se je včeraj sešel na 11. redni seji v tem mandatu – med drugim je potrdil nov odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

Pogled na čistilno napravo z okolico (Foto: arhiv občine)

Občina Mirna je od zasebnika letos odkupila čistilno naprave na Mirni. Spremembi lastništva je treba prilagoditi tudi odlok o opravljanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini. »Z novim odlokom dolgoročno urejamo to področje. Novi upravljavec čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je z dnem primopredaje postalo javno podjetje Komunala Trebnje. Obstoječi sistem je na nekaterih, novejših delih ločen, medtem ko je večina še vedno mešanega in torej odpadne padavinske in kanalizacijske vode skupaj pritečejo na čistilno napravo. Želimo si, da v prihodnje dobimo dva sistema. Predvsem pa v nekem doglednem času in ob finančni podpori Evropske unije in države tudi novo, sodobnejšo čistilno napravo,« pojasnjuje župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Komunala Trebnje je pripravila tudi elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje odpadne vode v letošnjem letu, s katerim se skupni strošek za uporabnika, ki porabi 10 kubičnih metrov vode mesečno, zniža za 0,37 evra. Spreminja pa se tudi cena ravnanja z odpadki – za uporabnika 80-litrskega zabojnika za preostanek odpadkov bo strošek 10,5479 evra mesečno (brez DDV), za 80-litrski zabojnik za biološke odpadke pa še 8,18 evra mesečno.

Ostali sklepi:

Občinski svet je med drugim določil, da bodo v prihodnje po vzoru sosednjih občin tudi na Mirni vlagatelji pobude za spremembo namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu morali plačati takso, in sicer za spremembo osnovne namenske rabe prostora 200 evrov in za spremembo podrobnejše namenske rabe 100 evrov, medtem ko bo vloga za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) ostala brezplačna.

Obravnavali so tudi predlagane spremembe cen za storitev pomoč na domu, ki jo v občini izvaja Dom starejših občanov Trebnje. Občina bo še vedno subvencionirala 70 odstotkov polne cene, 1,95 evra pa država, tako da bo za uporabnika od ponedeljka do sobote nova cena 5,80 evra na uro, ob nedeljah 8,36 evra na uro in ob državnih praznikih in dela prostih dneh 9,21 evra na uro.

Občinski svet je – iz spoštovanja do pokojnikov in žalujočih svojcev – še sklenil, da bo ob začetku pogrebne svečanosti največ 15-minutna popolna zapora ceste mimo pokopališča. Lani je bilo sicer na pokopališču pri cerkvi sv. Helene na Mirni 22 pokopov.

Občinski svet je v svet trebanjske območne izpostave JSKD kot predstavnico občine imenoval Petro Krnc Laznik, sprejel pa je tudi nov pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v občini, s katerim med drugim ureja pogoje in vrste pomoči in ukrepe za kmete. Sredstva občina razdeli na podlagi javnega razpisa.

Občinski svet je že na dopisni seji potrdil tudi prejemnike letošnjih občinskih priznanj – župan jim bo priznanja izročil na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo v četrtek, 20. junija, na Mirni.

