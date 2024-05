kronika

Prijeli vlomilca v bršljinsko gostilno; množični nalet: kdo je trčil v koga in zakaj (foto)

29.5.2024 | 12:00 | M. K.

Davi nekaj pred 4. uro so bili policisti obveščeni, da naj bi neznanci vlamljali v gostinski lokal v Bršljinu. Policisti PP Novo mesto so zelo kmalu v okolici Muhaberja prijeli 29-letnega vlomilca, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Pri ogledu kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da je z naviranjem vrat in razbitjem stekla vlomil v lokal. Intenzivno policijsko preiskavo nadaljujejo, poročajo s PU Novo mesto. Zoper 29-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

V noči na torek je na Kolodvorski ulici v Novem mestu neznanec skozi vrata vlomil v poslovne prostore in ukradel denar.

Tudi na Kočevarjevi ulici v Novem mestu je v isti noči nekdo skozi okno in vrata vlomil v lokal, pregledal prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Med 27. 5. in 28. 5. je v Smolenji vasi nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru na Gubčevi cesti v Trebnjem je včeraj med 5. in 14. uro nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 700 evrov škode.

Na območju Ponikev (PP Brežice) je sinoči nekaj pred 21. uro neznanec skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel več steklenic s pijačo.

Prometna nesreča na avtocesti in nato množični nalet

Nekaj pred 17. uro sta se zgodili prometni nesreči z udeležbo več vozil na avtocesti med Medvedjekom in Trebnjim (o tem smo s fotografijami že poročali). Na PU NM danes pojasnjujejo, da je 43-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje s preveliko hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, trčil v varnostno ograjo, se večkrat prevrnil in z vozilom obstal izven vozišča. Med prevračanjem je z vozila odtrgalo kolo, ki je obstalo na sredini levega prometnega pasu. Voznik tovornega vozila je zaradi ovire na cesti zmanjševal hitrost in se ustavljal. Za njim je pripeljal 40-letni voznik cisterne, ki je v izogib trčenja sunkovito zavil levo in trčil v avtomobil 48-letnega voznika. Njegov avtomobil je po trčenju odbilo v avtomobil pred njim, tega pa je potisnilo še v eno vozilo.

43-letni povzročitelj prometne nesreče in potnik v njegovem vozilu sta se v nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so ju v novomeški bolnišnici. Zaradi posredovanja interventnih služb in odstranjevanja posledic nesreče je bil promet oviran do 20.20.

Policija je danes natančneje pojasnila potek včerajšnjih nesreč na avtocesti (Foto: PGD Trebnje)

Prehiter na avtocesti

Okoli 17. ure so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila avstrijskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 181 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 51 km/h. 39-letnemu državljanu Kosova so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Posredovali zaradi pretepa

Krški policisti so bili nekaj pred 11. uro obveščeni o pretepu med več osebami pred ustanovo na Cesti krških žrtev. Ugotovili so, da je prišlo do pretepa med osebami, ki se med sabo poznajo in so v sporu. Lažje poškodovanega 55-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili identiteto vpletenih in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper kršitelje bodo ustrezno ukrepali.

Pijan razbijal

V noči na torek so policisti PP Dolenjske Toplice posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru, kjer naj bi pijan moški nadlegoval družinske člane in razbijal inventar. Tudi po prihodu policistov se 27-letni kršitelj ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Nasilnežu prepovedali približevanje žrtvi

Trebanjski policisti so posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Trebnjega. Zbrali so obvestila in ugotovili, da 36-letni nasilnež izvajal nasilje nad partnerko in ji grozil, da jo bo ubil. Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja žrtvi zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 36-letnika bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je davi nekaj pred 6. uro na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Na podvozju so odkrili državljana Konga in državljana Senegala, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Rakovec, Kapele, Loče, Brežice) prijeli 17 državljanov Sirije, 13 Turčije, osem Afganistana, pet Maroka, štiri Iraka in po dva državljana Alžirije, Nigerije, Indije in Pakistana. Na območju PP Črnomelj (Bedenj, Žuniči) so prijeli tri državljane Maroka, državljana Palestine in Irana in na območju PP Metlika (Metlika, Rakovec) pet državljanov Turčije ter državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 85. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 292 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov meje.

‹ nazaj