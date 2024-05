novice

FOTO: Deželak Junak štartal na desetdnevno dobrodelno pot

29.5.2024 | 11:20 | B. M.

Foto: Darja Štravs Tisu

Začela se je jubilejna dobrodelna akcija Radia 1, Deželak Junak, ki letos poteka že desetič zapored. Namen ostaja vsakič enak – zbiranje denarja za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin, saj si vsak otrok zasluži brezskrbne počitnice in nepozabne spomine.

Sicer pa Deželak Junak ni le akcija zbiranja sredstev, temveč tudi neverjetno po(po)tovanje polno srčnosti, smeha in neizmerne energije, ki prinaša upanje in veselje številnim otrokom in družinam. In prav s tem namenom se je letos pogumno podal na pot voditelj Miha Deželak, ki so ga že takoj na štartu čakala števila prijetna in manj prijetna presenečenja.

Zjutraj so ga s prevezo čez oči pripeljali iz Ljubljane na Obalo, tam ga je pričakala Jana Morelj in mu snela prevezo. Deželak je bil povsem navdušen, ko je zagledal kje stoji – v Piranu, sredi Tartinijevega trga. Lokacija je zelo simbolična, kajti prav na tem trgu je leta 2015 zaključil prvo akcijo Deželak Junak, s katero so zbrali dobrih 42.000 evrov.

“Takrat sem se zavedal, da bi lahko naredili kaj večjega. Dobrih 42 tisoč evrov smo zbrali in to se nam je zdelo ogromno. Noro, kako je ta akcija rastla do dveh milijonov, kako so jo Slovenci vzeli za svojo, kako so jo sprejeli, kako je to postalo eno lepo gibanje. Ponosen sem, da sem vsa prevozna sredstva dal čez, da sem verjel vase, v ekipo, v Slovence in da nam bo vedno uspelo. In s tem občutkom grem tudi danes na to deseto pot. Vem, da se bomo spet povezali in naredili nekaj dobrega za otroke,” je povedal Deželak in se v družbi Jane Morelj z ladjico pripeljal do Debelega rtiča, kjer sta ju na obali pričakala sovoditelja Denis Avdić in Lara Tošić.

Deželak je na Avdićev znak pogumno skočil v morje in priplaval do obale, nato pa dobil prvo prevozno sredstvo, s katerim je moral premagati prvi klanec. To je skiro RollJet, s katerim je leta 2015 prevozil pot od Goričkega v Piran. Tudi tokrat je pogumno stopil nanj in poganjal vse do osnovne šole v Ankaranu, kjer ga je pričakal prvi izziv, ki mu ga je pripravil Gargamel preko sporočila. Otroški balon je moral v zraku držati vsaj eno minuto, da si je prislužil svojo zvesto 9-člansko ekipo in prevozno sredstvo, ki ga ima najrajši – kvadrocikel.

Ekipa se je nato polna elana in pozitivne energije podala na desetdnevno dobrodelno pot, pomagamo pa lahko vsi z sms-om POMAGAM5 ali POMAGAM10 na 1919. Vse dogodivščine na poti lahko spremljate v živo na spletni strani Radia1in na njihovih socialnih omrežjih.

Na Dolenjskem in v Posavju bodo Deželaka pozdravili v petek.

