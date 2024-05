kronika

FOTO: Zletel z avtoceste, posledično še nalet štirih

29.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 16.54 je na avtocestnem odseku Bič-Trebnje zahod osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo in obstalo na kolesih za zaščitno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom ukleščeno osebo rešili iz vozila, pomagali reševalcem, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter z delavcem DARS-a očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v SB Novo mesto. Zaradi prometne nesreče je posledično prišlo do naleta treh osebnih in enega tovornega vozila. Gasilci so odklopili akumulatorje na vozilih ter nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Včeraj na avtocesti (Foto: PGD Trebnje)

Takoj so nastali zastoji (Foto: FB PKD)

Nesreča tudi na Belokranjski

Ob 19.42 pa je na Belokranjski cesti v Novem mestu osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo, se večkrat prevrnilo in obstalo na boku. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, iz počenega rezervoarja prečrpali gorivo, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa, postavili vozilo s tehničnim posegom na cesto in pomagali vlečni službi. Dežurni delavec cestnega podjetja je očistil cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

