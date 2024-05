kronika

FOTO: Voda poplavljala v Metliki, plazova zaprla cesto

29.5.2024 | 07:40 | M. K.

Krajevne plohe in nevihte z lokalno močnejšimi nalivi so včeraj povzročale težave po Sloveniji, ponekod je padala tudi manjša toča. Danes bo dež ponehal, od severozahoda se bo postopno jasnilo. Popoldne se bo razvijala kopasta oblačnost, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 °C. Jutri pa se bo od zahoda znova pooblačilo, padavine se bodo čez dan postopno širile proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte.

Včeraj ob 16.16 je na Trdinovi poti v Metliki meteorna voda poplavila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika so izčrpali približno 40 kubičnih metrov meteorne vode, očistili jaške ter napravili nove jarke za odtekanje vode.

V Metliki je poplavljalo - Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Danilo Mežnaršič - Radio Odeon

Ob 19.21 pa sta se na cesto Grabrovec-Metlika vsula plazova v dolžini 50 in 30 metrov. Gasilci PGD Suhor in Grabrovec so oba plazišča zaščitili s PVC folijo. Do nadaljnjega tam velja polovična zapora ceste.

Zagorelo ostrešje

Ob 14.53 je v Trnju v Brežicah zagorelo ostrešje zapuščenega objekta in slama v objektu. Posredovali so gasilci PGD Brežice in Bukošek, ki so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA, izvod 2. GOTNA VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS, izvod 4. PROTI GOZDU;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 8. ADAMIČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA 1963.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na nadzorništvu Sevnica - Področje Sevnice z okolico na območju TP Selce med 8. in 14. uro; na nadzorništvu Krško okolica - Področje Krško z okolico na območju TP Kripser - nizkonapetostno omrežje Kerin med 8. in 14. uro.

