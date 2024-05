družabno

47 let od mature

29.5.2024 | 18:30 | Tekst: Helena Murgelj

Foto: Helena Murgelj

Gimnazijska družba je obujala spomine.

Te dni se vrstijo različne obletnice mature. Ena teh je bila na Vinjem Vrhu, kjer so se sošolci in sošolke zbrali pri Silvu Kopaču – tokrat že petič. Odkar so zapustili gimnazijske klopi, je minilo že 47 let.

Silvo in njegova žena Marjana sta lepo poskrbela za zbrano družbo, v znak dobrodošlice sta postregla toplo vinjevrško pogačo ob domačem aperitivu in s prelepim razgledom, potem pa je sledilo kosilo, ki ga je pripravila Silvova žena. »Ob prijetnem pogovoru je naša druščina – 12 nas je bilo – pobegnila v svet spominov na davne gimnazijske dni, nizali smo utrinke iz takratnega življenja in se predvsem veliko smejali. Spomnili smo se tudi sošolcev, ki niso prišli, in profesorjev - tudi tistih, ki jih ni več med nami,« je srečanje opisala Helena Murgelj.

Na Vinjem vrhu pri Kopačevih.

»Vse hitreje nam minevajo leta, posebno zdaj, ko smo v pokoju, le še sošolka Zlata je v službi. Sošolka Magda Kastelic Hočevar rada ustvarja, izdelala je prstane za vsakogar izmed nas. Tudi tokrat sem posnela nekaj fotografij, ki nas bodo spominjale na obletnico. Shranili jih bomo v poseben zvezek, kamor vpisujemo naša srečanja, lepimo vabila, fotografije in zapisujemo verze, ki jih ustvari sošolka Magda. Mihaela Jelenc nas je razveselila z vizitko z rožico in lepo mislijo, naj uživamo v vsakem dnevu in cenimo sleherni trenutek. Vsak od nas je prispeval delček v mozaik našega praznovanja obletnice. Razšli smo se z obljubo, da se ob letu osorej spet snidemo,« je še dodala Helena.

