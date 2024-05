novice

FOTO: Deželak Junak pred štartom akcije razveselil podpornike na obali

28.5.2024 | 17:50 | B. M.

Jutri se Deželak Junak že 10. odpravlja na dobrodelno pot po Sloveniji, a še pred velikim začetkom, se je svojim podpornikom poklonil v kino dvorani.

Včeraj je bila namreč zadnja premiera filma Dežela junakov v Cineplexxu v Kopru. Že pred začetkom filma so se na Deželaka 'zgrnili' številni oboževalci, ki so si želeli poklepetati z njim, se slikati in mu nameniti nekaj vzpodbudnih besed pred skorajšnjo akcijo.

Poleg Mihe Deželaka sta bila na premieri prisotna še voditelj Radia 1, Iztok Gustinčič in režiser filma Jan Filip Jordan Frangež. Dvorana je kar pokala po šivih in Primorci so si z zanimanjem ogledali čustveni film, ki lepo obeleži vseh devet let dobrodelne pravljice.

Odziv na film je bil fenomenalen, saj so poslušalci Radia 1 s predstavami po Sloveniji zbrali kar 18.500 evrov, ki jih bodo v celoti podarili v dobrodelne namene.

Vsi, ki si filma še niste ogledali, si ga boste lahko danes, 28. maja, ogledali na treh slovenskih televizijah: na BEST FM TV (ob 19. uri), na AKTUAL TV (ob 20. uri) in TV VESELJAK GOLICA (ob 21. uri).

