Zamotili in okradli; zadrogiran v ograjo; pijan razbijal

28.5.2024 | 14:10 | M. K.

Na dvorišče stanovanjske hiše v Spodnjih Dulah so se včeraj dopoldne pripeljali neznanci. S pretvezo, da odkupujejo kmetijske stroje, so zamotili oškodovanko, v tem času pa so sostorilci skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah niso ničesar odnesli, okoliščine pa policisti še preiskujejo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Na Cesti krških žrtev v Krškem je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v dve prodajalni in ukradel blagajni z denarjem.

Na delovišču v Brestanici so med 24. 5. in 27. 5. neznanci poškodovali žaluzije in ohišje klimatske naprave ter v notranjosti objekta izpraznili več gasilnih aparatov. Po prvih ugotovitvah so povzročili za okoli 4.000 evrov škode.

V nedeljo zvečer je v Novem mestu neznanec vlomil v ograjen prostor prodajalne in ukradel več sadik balkonskega cvetja, in gnojila. Škode je za okoli 600 evrov.

Med 23. 5. in 27. 5. je na območju Sevnega nekdo s pašnika odpeljal dve ovci.

Na Pavčkovi ulici v Novem mestu je včeraj okoli 12. ure neznanec izkoristil krajšo odsotnost oškodovanke in iz odklenjenega kombija s sedeža izmaknil denarnico.

Na parkirnem prostoru v Šmarjeških Toplicah je med 25. 5. in 27. 5. nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala vzel 300 evrov.

V Jagodniku na območju Trebnjega je včeraj med 7.30 in 15.30 nekdo vlomil v zidanico in ukradel vrtalnik, ključe in nakit. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 400 evrov.

Povzročitelj nesreče zadrogiran

Včeraj nekaj pred 17. uro se je zgodila prometna nesreča med predorom Leščevje in počivališčem Dul. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da 38-letni voznik kombija ni vozil po sredini voznega pasu, zato je izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina. Odredili so mu tudi strokovni pregled, vendar ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan nadlegoval in razbijal

V minuli noči so policisti PP Dolenjske Toplice posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru, kjer naj bi pijan moški nadlegoval družinske člane in razbijal inventar. Tudi po prihodu policistov se 27-letni kršitelj ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Kapele, Župelevec, Trnje, Jesenice, Stara vas, Nova vas pri Mokricah) prijeli 18 državljanov Sirije, 11 Pakistana, devet Afganistana, osem Kitajske, sedem Sirije, pet Turčije, štiri državljane Nepala in Bangladeša, tri državljane Egipta, Indije in Palestine, državljana Iraka in Maroka. Na območju PP Črnomelj (Butoraj) so prijeli tri državljane Maroka in državljana Libije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 83. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 229 klicev. Obravnavali so 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru in v Dolenjskih Toplicah pridržali kršitelja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

