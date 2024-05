kronika

Goljufije s turističnimi boni

28.5.2024 | 12:30 | M. K.

Krško/Novo mesto - Turistični boni, ena redkih bolj ali manj svetlih stvari v turobnih časih pandemije covida-19, so nudili tudi plodna tla za različne goljufije. Novomeška policija je stopila na prste več takšnim goljufom.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Novomeški kriminalisti so v teh dneh na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper 38 in 42 let stara moška, ki ju sumijo kaznivih dejanj preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti ter ponareditve oziroma uničenja poslovnih listin. Vse to sta storila na škodo Finančne uprave RS (Furs) oziroma državnega proračuna.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik, so kriminalisti med preiskavo ugotovili, da je imel 38-letnik kot samostojni podjetnik registrirano nastanitveno dejavnost na območju Posavja, pri čemer je kot goste v nastanitvenem objektu lažno prijavil več kot 2000 oseb, izdelal lažne račune o opravljenih storitvah ter na podlagi lažnih podatkov od Fursa terjal in tudi pridobil več kot 274.000 evrov subvencij iz naslova turističnih bonov. Ta sredstva so bila izplačana povsem neupravičeno. Kot je znano, so bili turistični boni namenjeni odpravi posledic, ki jih je v turizmu pustila epidemija.

Kriminalisti so ugotovili še, da je 38-letniku pri goljufiji aktivno pomagal 42-letnik. V posameznih primerih je v zameno za določen delež vrednosti bonov od dejanskih imetnikov pridobil podatke in jim brez računov izdajal drugo blago iz svoje osnovne dejavnosti. Podatke je nato serviral 38-letniku, da je ta lahko odiral državo. V drugih primerih je 38-letnik imetnikom bonov del vrednosti bona izplačeval v gotovini.

Tudi šesterica z območja Novega mesta

Policija je v predkazenskem postopku, ki ga je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Krškem, aktivno sodelovala s Fursom. »Za kaznivo dejanje Ponareditve ali uničenje poslovnih listin po 235. členu KZ-1 je predpisana kazen zapora do dveh let, medtem ko je za kaznivo dejanje preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti po členu 230 KZ-1, predpisana denarna kazen ali zapor do treh let,« so pojasnili policisti.

S turističnimi boni je povezan še en primer, ki so ga preiskovali novomeški kriminalisti. Ti so na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podali kazensko ovadbo zoper šest fizičnih in eno pravno osebo. Med preiskavo so ugotovili, da je osumljenec z območja PU Novo mesto prek družbenih omrežij oglaševal odkup turističnih bonov za nastanitev in od imetnikov bonov pridobil potrebne podatke za njihovo unovčitev. S sostorilci, med njimi tudi ponudniki nastanitev, so si v letu 2022 pridobljene podatke medsebojno posredovali in se neupravičeno dokopali do denarnih sredstev v višini več kot 7300 evrov. Kriminalisti so dva osumljenca kazensko ovadili tudi za korupcijska kazniva dejanja.

Predkazenski postopek v tem primeru je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu. Za kaznivo dejanje Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1je predpisana kazen zapora do 4 let in denarna kazen.

