Uspeti v Posavju

28.5.2024 | 12:00 | M. K.

Foto: CPT Krško

Krško - V starem mestnem jedru Krškega je v petek potekalo celodnevno podjetniško dogajanje ''Uspeti v Posavju'' v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško - SPOT svetovanje in mentoriranje. Dogodek v prostorih Podjetniškega inkubatorja Krško je bil namenjen izobraževanju podjetnikov, ostalih zainteresiranih in povezovanju z institucijami podpornega podjetniškega okolja, so sporočili organizatorji.

Tematika izobraževanj je bila umetna inteligenca, ki bo bistveno vplivala na prihodnost podjetij, saj se njen razvoj bliskovito nadaljuje. Predavatelji, dr. Boštjan Kožuh, dr. Or Ettlinger in Rok Sanda, so s praktičnimi primeri ponazorili smer razvoja, ključne prednosti in uporabnost umetne inteligence ter ali bo nadomestila človeka ali le dopolnila človeško delo. Sprejemanje novih tehnologij in načinov dela bo ključno za uspešno prilagoditev poslovanja in doseganje pozitivnih rezultatov.

Sledila je okrogla miza z naslovom ''Prihodnost z umetno inteligenco'', na kateri so sodelovali omenjeni predavatelji. Razprava je potekala v smeri, kako umetna inteligenca vpliva oz. bo vplivala na naše življenje, delo in posel ter kakšne so njene prednosti in tudi morebitne pasti.

https://youtu.be/lZphDFmYp-Y?si=N36hHF8-lHdEas21

Celoten dogodek je moderiral mladi nagrajeni samostojni novinar in voditelj Dino Subašić.

Podjetniško dogajanje se je po izobraževalnem delu nadaljevalo pred Podjetniškim inkubatorjem Krško, kjer so se za stojnicami predstavljali lokalni podjetniki.

Druženje pa se je zaključilo sproščeno in v družbi novih poznanstev, saj se je dogodek v popoldanskih urah nadaljeval s Festivalom piva & BBQ.

