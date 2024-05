posavje

Zbiranje pobud do 10. junija - kako porabiti denar?

28.5.2024 | 10:20 | M. K.

Sevnica - Občani Občine Sevnica lahko oddajo pobude za izvedbo projektov v sklopu participativnega proračuna za leto 2025 do vključno 10. junija. Prejete pobude bo preučila strokovna komisija. Zakonsko skladne in tiste, ki ustrezajo razpisnim kriterijem ter sovpadajo z usmeritvami Občine Sevnica, bodo umeščene na seznam za SMS glasovanje, ki bo potekalo v mesecu septembru. Izglasovane pobude oziroma projekti bodo umeščeni v kvoto participativnega proračuna za leto 2025.

Za Participativni proračun 2025 je predvidena kvota v višini 138 tisoč evrov. Ta je enakomerno razporejena na šest območij. Območje 1 obsega krajevne skupnosti Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec, območje 2 je krajevna skupnost Sevnica, območje 3 je krajevna skupnost Boštanj, območje 4 sta krajevni skupnosti Krmelj in Šentjanž, območje 5 sta krajevni skupnosti Tržišče in Primož, območje 6 pa krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in Zabukovje. Za vsako območje pa je predviden enak obseg sredstev, to je 23 tisoč evrov. Vrednost predlaganega projekta mora biti najmanj 3.000 in največ 11.500 evrov.

Pobudo lahko oddajo posamezniki s prebivališčem v občini Sevnica, ki so dopolnili 15 let. Vsak lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu. Tudi v letošnjem letu je pobudo mogoče oddati prek spletnega obrazca, na voljo je tudi klasični obrazec za računalniško ali ročno izpolnjevanje, ki ga je v času zbiranja pobud mogoče oddati po elektronski ali navadni pošti. Obrazec za izpolnjevanje je na voljo tudi v Sprejemni pisarni Občine Sevnica, vsi obrazci so prav tako dostopni na občinski spletni strani.

