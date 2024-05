kultura

Pravijo, da so se imeli dobro

28.5.2024 | 08:10 | I. V.

Novo mesto - Minuli teden so v Jakčevem domu v Novem mestu potekali jubilejni 20. novomeški likovni dnevi, likovna kolonija, na kateri je ustvarjalo šest umetnikov iz Slovenije, Italije in Avstrije.

Larissa Tomassetti je na novomeške likovne dneve prišla iz Gmünda v Avstriji. (Foto: I. V.)

Kot je običaj, sodelujočim umetnikom na novomeških likovnih dnevih ne predpišejo teme ustvarjanja, ampak jim pri tem pustijo proste roke, čeprav se rado zgodi, da slikovito staro mesto na okljuku reke Krke s svojimi značilnimi vedutami skoraj vedno koga od sodelujočih spodbudi, da se na njegovih slikah najde tudi kaj povezanega z Novim mestom.

Letos so na koloniji sodelovali slovenski likovniki Borut Beus, Miha Erič in Jurij Kalan, Italijanski slikarki Bianca Francesca Serafin in Maria Giovanna Zanellater Avstrijka Larissa Tomassetti.

Kot veleva tradicija, bodo sodelujoči umetniki Novemu mestu zapustili po eno delo, ki bo pozneje razstavljeno v enem izmed javnih prostorov občine. Do zdaj se je v tej zbirki nabralo že 149 del 133 umetnikov. Na tokratnih novomeških likovnih dnevih ustvarjena dela bodo poleg izbranih del z vseh dosedanjih kolonij razstavljena od 14. avgusta do 27. oktobra v galeriji Dolenjskega muzeja.

Med udeleženci letošnjih likovnih dnevov je bil tudi grafik in vizualni umetnik Miha Erič, znan tudi kot glasbenik, član skupine 3TONE in nekdanji član Prismojenih profesorjev bluesa. (Foto: I. Vidmar)

Kot je povedala kustosinja Jasna Kocuvan Štukelj, bodo v skladu z najnovejšimi smernicami in trendi, ki jim sledijo na evropskem umetnostnem polju, likovna dela predstavljena tudi z animirano video projekcijo na glasbeni podlagi, ki gledalcem omogoča drugačen pogled in polnejše doživljanje likovnih del. V okviru projekta bo organizirano več obrazstavnih dejavnosti, pogovorna miza s častnimi gosti preteklih likovnih kolonij, likovne delavnice za otroke in mladino in še kaj.

Ob koncu svojega šestdnevnega druženja, med katerimi so si ogledali tudi prireditve Festivala cvička, so bili udeleženci kolonije zadovoljni. Povedali so, da so trdo delali, a ko so si vzeli prosto so se tudi dobro zabavali. Skratka, imeli so se dobro.

