kronika

Kača na igrišču

28.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 13.42 so posredovali gasilci PGD Sevnica v naselju Heroja Maroka v Sevnici, kjer so odstranili kačo iz igrišča in jo vrnili v naravno okolje.

Simbolna slika (Foto: arhiv lokalno.si)

Ob 11.33 so posredovali gasilci PGD Brežice v Velikem Obrežu, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše in pomagali reševalcem pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Brežice so osebo oskrbeli in jo odpeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZADRUŽNA ZIDANICA, na izvodu BETONSKI DROG DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH , izvod v Hrib Levo;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI , izvod Proti Božakovo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT, izvod 2.DREJČETOVA POT-RAVBAR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP GOR. SUHADOL 1980;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE 2001;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA 1963.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Gorica pri TE med 7.30 in 10. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pišece Orehovec 2, nizkonapetostno omrežje – Pišece med 8. in 14. uro; na območju TP Piršenbreg med 10. in 12. uro; na področju nadzorništvo Sevnica pa na območju TP Krmelj šola, nizkonapetostno omrežje – Jerič +J R med 8. in 14. uro.

‹ nazaj