V družbi Romana Prodija

28.5.2024 | 09:30 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: osebni arhiv Jože Kapler

Romano Prodi je odprt in zanimiv sogovornik.

Na osrednji državni proslavi ob Dnevu Evrope v Novi Gorici je bil tudi Romano Prodi (na fotografiji v sredini), dvakratni predsednik italijanske vlade in nekdanji predsednik Evropske komisije. Prav Prodi je leta 2004 odprl vrata največji širitvi unije v zgodovini, katere del je bila tudi naša država.

Med več kot 1500 povabljenimi gosti pa sta se tam mudila tudi škocjanski župan Jože Kapler (desno) ter priznani slovenski operni pevec in upokojeni solist ljubljanske Opere Zdravko Perger (levo). Baritonist si je pred leti z ženo, prav tako upokojeno operno pevko Olgo Gracelj, svoj novi dom omislil v škocjanskih koncih. Kaplerju in Pergerju je bilo v čast poklepetati s pomembnim, a vseeno zelo odprtim in prijaznim evropskim politikom.

Če bi trojica imela več časa, bi Perger Prodiju zagotovo z veseljem zapel tudi kakšno arijo, a kratko druženje so izkoristili zgolj za skupno fotografijo. Škocjančana jo bosta zagotovo ohranila v svojih spominskih albumih.

