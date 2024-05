gospodarstvo

Lei Udovč novo priznanje

27.5.2024 | 18:00 | STA; M. K.

Ljubljana - Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je danes podelila priznanja Prometej znanosti za vzorno donatorstvo ter za odličnost v komuniciranju znanosti. Častni naziv komunikatorice znanosti leta 2023 je prejela biologinja Marina Dermastia. Listino finalistke nacionalnega izbora komunikatorica znanosti 2023 pa je prejela novinarka STA, Novomeščanka Lea Udovč.

Slika je arhivska, prikazuje pa Leo Udovč ob letošnjem obisku švicarskega CERN-a.

Po besedah direktorja SZF Edvarda Kobala imajo komunikatorji in komunikatorice znanosti pomembno vlogo v družbi, saj jo informirajo, izobražujejo, ozaveščajo in vabijo k sodelovanju, njihovo delo pa si zato zasluži biti nagrajeno.

Častni letni naziv komunikator/komunikatorica znanosti je najvišje priznanje, ki ga SZF podeljuje za dosežke na področju komuniciranja znanosti v Sloveniji od leta 2013.

Na slavnostni akademiji, ki je bila v dvorani DS, so častni naziv za lani podelili profesorici botanike in biologije celice na Univerzi v Ljubljani, znanstveni svetnici na Nacionalnem inštitutu za biologijo ter članici uredniškega odbora National Geographic Slovenija Marini Dermastia. Kot so pri SZF zapisali v obrazložitvi, se Dermastia ponaša z bogato raziskovalno, pedagoško in popularizatorsko dejavnostjo, nadgradila pa jo je z izjemno ustvarjalnim delovanjem na področju komuniciranja znanosti in znanstvenih dosežkov. Prepoznavna pa je tudi po angažmaju v proslavljanju svetovnega dneva očarljivih rastlin in evropske noči raziskovalcev, so poudarili.

"Nagrada mi veliko pomeni. Z znanostjo se ukvarjam vse življenje, ampak imam tudi nekaj družboslovnega čuta in enostavno se mi zdi, da moram vse, kar naredim, še nekomu povedati," je dejala ob robu slovesnosti Dermastia.

Listino finalistke nacionalnega izbora Komunikatorica znanosti leta 2023 je prejela novinarka STA in urednica portala STAznanost Lea Udovč. V svoji karieri se je uveljavila kot znanstvena novinarka, ki popularizira znanost z odgovornim pristopom ter predanostjo poslanstvu glasnice znanosti, so zapisali v obrazložitvi. "Jasne in privlačne predstavitve izbranih tem izhajajo iz poglobljenega razumevanja, kar je v komunikaciji znanstvenoraziskovalne dejavnosti bistveno," so poudarili. Po njihovih navedbah je kot urednica portala STAznanost in vodja video servisa STA bistveno prispevala k dostopnosti in vidnosti znanstvenih vsebin v letu 2023.

"Prejem listine je priznanje, ki potrjuje pomembnost znanstvenega novinarstva in ključne vloge medijev v komuniciranju znanosti. Želela pa bi si, da bi tako znanstveni novinarji kot znanstveniki pogosteje stopili iz svojih okvirjev in se še bolj približali ljudem, ne le s širjenjem zanimivih znanstvenih spoznanj, temveč tudi in predvsem z naslavljanjem dilem, strahov in dezinformacij, s katerimi se kot družba srečujemo v vsakdanjem življenju," je Lea Udovč poudarila ob podelitvi priznanja.

Listine finalista oz. finalistke nacionalnega izbora za priznanja Prometej znanosti so prejeli profesorica primorske univerze Katja Adam, profesor ljubljanske univerze Damijan Miklavčič in Andrej Kržan s Kemijskega inštituta. Priznanje Prometej znanosti za vzorno donatorstvo pa so podelili Jožetu Mačku, Mitji Zupančiču, Francu Vrečerju, Stanku Strmčniku in Tomažu Gyergyeku.

‹ nazaj