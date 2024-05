kronika

Nesreče povzročili krepko pijani; vikend nasploh krojil alkohol

27.5.2024 | 13:45 | M. K.

Šentjernejski policisti so bili v petek nekaj po 20. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Maharovcu. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 51-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 39-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,50 miligrama alkohola (1,04 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Včeraj nekaj pred 11. uro se je zgodila huda prometna nesreča na Belokranjski cesti v Novem mestu v Pogancih. 38-letni voznik kombija je zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in silovito trčil v avtomobil 29-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Huje poškodovano 54-letno potnico iz vozila 29-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Lažje poškodbe sta utrpela tudi oba udeležena voznika.Povzročitelj je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,91 miligrama alkohola (4 g/kg). Zoper 38-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Včerajšnja nesreča v poganškem ovinku (Foto: FB PKD)

Sinoči nekaj po 23. uri se je zgodila prometna nesreča na Cesti svobode v Brežicah. Tam je 22-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Brežic proti Šentlenartu. Zaradi prevelike hitrosti je izgubila oblast nad vozilom in trčila v otok krožnega križišča in prometno signalizacijo. 22-letna voznica je imela v litru izdihanega zraka 1,16 miligrama alkohola (2,4 g/kg). Odvzeli so ji prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z nevarnim ravnanjem ogrožal voznico - sprožil gasilni aparat



Včeraj okoli 12. ure so policiste obvestili o nevarnem ravnanju v prometu. Sevniški policisti so se takoj odzvali in zbrali obvestila. Po prvih ugotovitvah je voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri Krmelja proti Šentjanžu. Med srečevanjem drugega vozila naj bi neznanec iz slednjega skozi okno sprožil gasilni aparat. Voznica je zaradi slabe vidljivosti izgubila oblast nad vozilom in s ceste zapeljala na brežino. Policisti so uspeli ugotoviti identiteto osumljencev, starih 21 in 20 let. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Zaradi številnih kršitev so ji zasegli avtomobil

Policisti PP Metlika so v petek okoli 16.30 v Bereči vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila Renault clio, ki sprva znakov policistov ni upoštevala in je nadaljevala vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da 57-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj nikoli ni opravljala vozniškega izpita. Vozila je neregistriran in nezavarovan avtomobil z izrabljenimi pnevmatikami, med vožnjo pa ni uporabljala varnostnega pasu. Kršiteljica je v vozilu prevažala otroke, ki niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov so ji avtomobil zasegli, ji izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Z dvema promiloma alkohola in brez vozniške

V petek nekaj pred 23. uro so bili šentjernejski policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Dolenjem Maharovcu nevarno prehiteval, zaviral in ustavljal, potem pa ponovno speljeval. Na podlagi opisa vozila so policisti Renault megane izsledili in ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so vozniku odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,98 miligrama alkohola (2,04 g/kg). 37-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prehiter na avtocesti

V soboto nekaj po 19. uri so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes francoskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 191 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 61 km/h. 68-letnemu vozniku iz Turčije so izrekli globo.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je v Novem mestu nekdo vlomil v prodajalno in ukradel sef z menjalnim denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na Novem trgu v Novem mestu je v noči na petek neznanec vlomil v poslovne prostore in izmaknil denar ter več aparatov za striženje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 3.000 evrov.

Na delovišču v Šentjerneju je v noči na soboto nekdo vlomil v dva gradbiščna zabojnika in ukradel več kosov električnega ročnega orodja in motorno žago. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 5.500 evrov škode.

V Dragoših na območju PP Črnomelj je v noči na soboto neznanec s pašnika odpeljal štiri ovce.

Na območju Velikega Gabra so v isti noči neznanci z dvorišča društva ukradli plinski žar, prenosni zvočnik, vrtni paviljon in prehrambene izdelke. Društvo so oškodovali za okoli 1.500 evrov. Kot smo poročali, so tako tik pred veselico okradli PGD Veliki Gaber.

Policija v soboto pri gasilcih (Foto: PGD Veliki Gaber)

Na območju Brezovice v Podbočju je med 22. 5. in 25. 5. nekdo vlomil v zidanico. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Med 19. 5. in 26. 5. je v naselju Župnca v Novem mestu neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel televizijski sprejemnik, klimatsko napravo, glasbeno komponento, sesalnik in kuhinjsko pečico. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2.000 evrov.

S pašnikov na območju Dobrniča in Čreteža pri Krškem je nekdo ukradel električna pastirja in akumulatorje. Lastnika je oškodoval za okoli 600 evrov.

Na parkirnem prostoru v Ždinji vasi pa je v soboto neznanec vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Razgrajača pridržali

Policisti PP Šentjernej so v noči na nedeljo posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na Trdinovi cesti v Šentjerneju. 36-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, se je nedostojno vedel do partnerke in grozil s požigom. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval navodil in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

V noči na soboto pa so novomeški policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na javni prireditvi v okolici Novega mesta. Tudi 23-letni kršitelj je bil pod vplivom alkohola, nedostojno se je vedel do varnostnikov in ni upošteval navodil in ukazov. Tudi po prihodu policistov je nadaljeval s kršitvami in je poskušal napasti varnostnika, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Tudi njemu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in migrante

V petek nekaj pred 20. uro so policisti na območju Drnovega ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 308 beloruskih registrskih oznak in kombi Mercedes vito avstrijskih registrskih oznak. 41-letni državljan Ukrajine je v kombiju prevažal štiri državljane Sirije in štiri državljane Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. 27-letni državljan Belorusije je tujcem nudil pomoč pri nedovoljenem prehodu. Državljanu Ukrajine in državljanu Belorusije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 24. 5. in 27. 5. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Rakovec, Mihalovec, Jereslavec, Brežice, Kapele, Čatež ob Savi, Loče) prijeli 55 državljanov Pakistana, 48 Afganistana, 32 Bangladeša, 17 Indije, 15 Sirije, 11 državljanov Turčije in Šrilanke, deset državljanov Indije, sedem Mongolije, šest Irana, pet Maroka, štiri državljane Somalije, Egipta in Nepala, dva državljana Palestine in po enega državljana Kameruna, Tadžikistana, Burundija in Kitajske. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Paunoviči) so prijeli pet državljanov Sirije in tri iz Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 24. 5. in 27. 5. posredovali v 211 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 640 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in 33 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila petim, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 34. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu ter Šentjerneju kršitelje pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, ponarejanja denarja, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

