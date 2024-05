šport

Na širšem Kekovem seznamu tudi Kurtić, Balkovec in Drkušić

22.5.2024 | 07:30 | STA. R. N.

Novo mesto - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je razkril širši seznam kandidatov za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu, so včeraj sporočili z Nogometne zveze Slovenije. Na njem je 30 igralcev, med njimi tudi Belokranjca Jasmin Kurtić in Jure Balkovec, Novomeščan Vanja Drkušić ter Radečan Benjamin Šeško. V Nemčijo ne bodo mogli vsi odpotovati, Kek lahko za evropsko prvenstvo prijavi 26 nogometašev.

Jasmin Kurtić (Foto: Martin Metelko)

Reprezentanca bo začela zaključni del priprav na evropsko prvenstvo v sredo, 29. maja z zborom na Brdu pri Kranju, pred odhodom v Nemčijo pa bo Slovenija odigrala tudi zadnji pripravljalni tekmi, 4. junija bo v Stožicah gostovala Armenija, 8. junija pa še Bolgarija.

Slovenija se bo na evropskem prvenstvu v skupini C pomerila z Dansko (16. junij), Srbijo (20. junij) in Anglijo (25. junij). Pred tem bo v Stožicah odigrala pripravljalni tekmi z Armenijo (4. junij) in Bolgarijo (8. junij).

Širši seznam reprezentance Slovenije:

Vratarji: Jan Oblak, Vid Belec, Igor Vekić, Matevž Vidovšek

Obrambni igralci: Jure Balkovec, Jaka Bijol, Miha Blažič, David Brekalo, Vanja Drkušić, Erik Janža, Žan Karničnik, Petar Stojanović, Žan Zaletel

Vezisti: Timi Maks Elšnik, Adam Gnezda-Čerin, Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat, Jasmin Kurtić, Sandi Lovrić, Benjamin Verbič, Miha Zajc, Adrian Zeljković, Nino Žugelj

Napadalci: Žan Celar, Josip Iličić, Jan Mlakar, Benjamin Šeško, Andraž Šporar, Žan Vipotnik, Luka Zahović.

