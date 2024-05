gospodarstvo

Razlogov za omejevanje cen goriv ni več

22.5.2024 | 08:50 | Ž. K./Svet24

Naftne trgovce je razburil predlog nove vladne uredbe, po kateri bi se cene goriv usklajevale le še na 28 dni. Vladi predlagajo, da regulacijo cen ukine.

Pri ceni goriva je 43 odstotkov nabavna vrednost bencina, 52 odstotkov gre v obliki dajatev državi in le 5 odstotkov prejme trgovec z gorivom. (Foto: arhiv DL)

Vlada pripravlja spremembo uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, po sprejemu katere bi se prodajne cene goriv prilagajale cenam na svetovnih trgih le enkrat mesečno, namesto na 14 dni, kot to določa trenutno veljavna uredba. Naftni trgovci so nad vladnim predlogom ogorčeni. Trdijo, da bo predlagana nova uredba še zaostrila negativne učinke regulacije cen na poslovanje. V Petrolu so celo podali oceno, da glede na tržne razmere regulacija ni več potrebna, v primeru njenega podaljšanja pa si želijo dvig dovoljenih marž na evropsko povprečje. Trenutno so marže pri nas najnižje v EU, opozarjajo.

Slovenija daleč zadaj

Kot kaže pregled marž v evropskih državah, znaša marža za 95-oktansko bencinsko gorivo v Sloveniji 0,07940 evra na liter, pri dizlu pa 0,07830 evra na liter, kar je krepko pod zneski drugih držav. Najbližje so v Bolgariji, kjer je marža za bencinsko gorivo 0,11016 evra na liter in 0,16254 evra pri dizlu, krepko pa v obeh državah zaostajamo od povprečja, ki je pri bencinu 0,197156 evra in pri dizlu 0,24088 evra na liter.

Slabši poslovni rezultati

Nizke marže in omejitev cen se krepko poznajo pri poslovnih rezultatih Petrola, katerega četrtletni poslovni izidi, ki so jih objavili nedavno, razkrivajo precejšen padec prihodkov in dobička. V družbi s trendom zniževanja dobičkonosnosti niso zadovoljni, dobri rezultati pri prodaji trgovskega blaga in energetskih rešitvah pa ne morejo odtehtati za negativna gibanja na področju osnovne dejavnosti prodaje naftnih derivatov, sta nedavno opozorila predsednik uprave Petrola Sašo Berger in član Petrolove uprave Drago Kavšek.

Kaj pa dajatve državi?

Ob tem je Berger izpostavil, da takšno omejevanje marže nima bistvenega vpliva na cene in inflacijo, saj prodajno ceno goriv bistveno bolj narekujejo obvezne dajatve – te so trenutno po znižanju v času energetske krize spet višje – in nabavna cena. V Petrolu zato trenutno regulacijo vidijo kot neustrezno in negativno tako za poslovanje Petrola in njegov konkurenčni položaj v regiji kot za lastnike in deležnike podjetja ter celotno slovensko družbo. Petrol letno v državno blagajno prispeva za okoli milijardo evrov raznih dajatev, je opozoril Berger.

Pripombe in predlogi

V svojih pripombah in predlogih, ki jih bodo ministrstvu za okolje, podnebje in energijo v sklopu javne obravnave poslali sami in v sodelovanju s panožnimi združenji, bodo tako v družbi pozvali bodisi k ukinitvi sistema regulacije ali vsaj k dvigu marž na povprečje EU in skrajšanju obračunskega obdobja na en teden. Želijo si tudi, da se pri izračunu marže poleg operativnih stroškov upoštevajo vse zaostrene zaveze na področju obnovljivih virov energije in pospeševanja uporabe biogoriv.

