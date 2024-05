šport

Novomeščanke v drugo ligo

22.5.2024 | 08:00 | R. N.

Rokometašice Krke so na zadnji tekmi sezone konec tedna s 34:25 premagale Ptujčanke in jih v ligi za obstanek tudi ujele po številu točk. A klub temu to ni bilo dovolj, da se obdržijo v prvi ligi, saj ima Ptuj v tej sezoni boljši medsebojni izkupiček.

Novomeščanke se tako po dolgih letih igranja med najboljšimi slovenskimi klubi selijo v drugo ligo.

Foto: FB ŽRK Krka

‹ nazaj