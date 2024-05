dolenjska

Jurenčani po novi cesti in pločniku

11.5.2024 | 11:00 | I. V.

Jurna vas - V Jurni vasi, vasici pod Gorjanci v krajevni skupnosti Podgrad, je bilo včeraj slavnostno. Štirideset let, ko so si vaščani bolj kot ne sami uredili cesto skozi vas, je ta doživela temeljito prenovo, dobila širok pločnik in javno razsvetljavo in predvsem otroci varnejšo pot od doma do avtobusnega postajališče, od koder je avtobus vsak dan odpelje v šolo.

Trak sta prerezala podpredsednik Krajevne skupnosti Podgrad Anton Drab in novomeški župan Gregor Macedoni skupaj z jurenskimi otroki. (Foto: I. V.)

Trak sta prerezala podpredsednik Krajevne skupnosti Podgrad Anton Drab in novomeški župan Gregor Macedoni skupaj z jurenskimi otroki, cesto pa je blagoslovil stopiški župnik Tadej Kersnič.

Pot do prenovljenih 250 m vaške ceste pa ni bila lahka, poleg občine, ki je prenovo, ta je stala 335 tisoč evrov, plačala, pa je zahtevala veliko sodelovanja krajevne skupnosti, ki je morala poskrbeti za projekt, ki so ga tudi večkrat spreminjali, in nekaterih posameznikov ter krajanov, ki so za širitev ceste in gradnjo pločnikov morali odstopiti del svojih zemljišč. Obnova je trajala pol leta in se je začela leni oktobra.

