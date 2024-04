kultura

28. Naša pesem / VIDEO: Zlati plaketi za Pomlad in Vivo

22.4.2024 | 09:10 | STA; M. K.

Maribor - Akademski pevski zbor (APZ) Tone Tomšič Univerze v Ljubljani z zborovodjo Rahelo Durič Barić je osvojil prvo mesto na letošnjem 28. slovenskem zborovskem tekmovanju Naša pesem, ki je konec tedna potekalo v mariborski dvorani Union. Na petih tekmovalnih koncertih se je predstavilo 20 zborovskih zasedb s skupno preko 600 pevci.

Na drugo mesto se je uvrstil Mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto z zborovodjo Alenko Podpečan, na tretje pa Mešani pevski zbor Viva Brežice z zborovodjo Krištofom Strnadom. Vse tri zasedbe so za svoje nastope prejele zlate plakete.

Videoposnetka nastopa novomeškega in brežiškega zbora sta spodaj pod tekstom.

Pomlad (zajem zaslonske slike)

Viva (zajem zaslonske slike)

Posebno priznanje obetavnemu mlademu skladatelju za izvedeno skladbo v slovenskem jeziku je prejel Jan Triler za priredbi dveh ljudskih pesmi, ob tem pa je prejel še nagrado za najboljšo noviteto za skladbo Elizijska polja.

Med obetavnimi zborovodji so bili nagrajeni Klara Maljuga, Krištof Strnad in Katja Bogovič, priznanje za najboljšo izbiro sporeda za zbore enakih glasov je prejela Andreja Došler, za mešane zbore pa Klara Maljuga.

Priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja je prejel Mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto za Elizejska polja Jana Trilerja, najboljši debitantski zbor pa je tokrat postal celjski APZ Karel Destovnik Kajuh. Priznanje za najboljšo malo pevsko skupino je pripadlo Vokalni skupini Ad Hoc iz Žalca, za najboljši zbor enakih glasov pa Komorni zbor Cantabile iz Rogaške Slatine.

Pevske zasedbe je ocenjevala petčlanska mednarodna žirija pod vodstvom Urše Lah Rasmussen. Na tekmovanju, ki ga pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) Maribor, se je predstavilo sedem debitantskih zasedb in 12 zborovodij debitantov. V sporedih zborov so predstavili pet novitet in pet prvih izvedb.

Na zaključku tekmovanja so podelili tudi kipec Gallusa Lojzetu Lebiču, Gallusovo plaketo Komornemu zboru Megaron in Gallusovo listino Franki Žgavec.

Tekmovanja Naša pesem se lahko udeležijo zasedbe iz Slovenije in slovenske zasedbe iz tujine. Na prireditvi sodelujejo male pevske skupine (od 4 do 11 pevcev) in odrasli zbori v mešani, ženski ali moški zasedbi, ki imajo najmanj 12 pevcev. Pevci smejo v zboru sodelovati le ljubiteljsko, medtem ko so zborovodje lahko poklicni glasbeniki.

Bienalno tekmovanje v Mariboru se odvija že več kot 50 let in se izmenjuje z mednarodnim zborovskim tekmovanjem Gallus.

