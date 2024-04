novice

Občutna ohladitev / Nevarnost jutranje pozebe

16.4.2024 | 14:00 | M. K.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede na vremensko napoved agencije za okolje za prihodnje dni opozarja na možnost jutranje pozebe in s tem povečano tveganje za morebitne poškodbe na kmetijskih rastlinah. Svetuje preverbo informacij in tehnoloških navodil za preventivno ravnanje pred pozebo.

Na spletni strani Javne službe v sadjarstvu so denimo dostopne informacije in tehnološka navodila za sadjarje za varstvo sadovnjakov pred pozebo, so danes sporočili z ministrstva.

Najnižje temperature, ki jih rastlina lahko prenese, so odvisne od njene fenofaze in drugih dejavnikov. "V Sloveniji je stopnja fenološkega razvoja rastlin trenutno zelo različna in odvisna od lokacije, vrste, sorte, lege in kondicije rastlin," so navedli.

V intenzivnih sadovnjakih so marelice, breskve, slive in češnje odcvetele in so v fazi formiranja malih plodičev. Tudi jablana in hruška, ki tradicionalno cvetita nekoliko pozneje, sta večinoma že zaključili cvetenje in sta v fazi formiranja rodnega nastavka oz. malih plodičev. Vinska trta je že odgnala mladice, so našteli.

"Negativne temperature lahko ogrozijo vse naštete razvojne faze, zlasti če bodo trajale več ur. Za odpirajoče se in odprte cvetove je nevarno že, če se temperature spustijo pod minus dve stopinji Celzija, za mlade plodiče pa je lahko usodna že temperatura minus ena stopinja," so opozorili.

