Tematska tržnica / FOTO: Poučno in ustvarjalno dopoldne na »Čebelarski ulici«

16.4.2024 | 08:50 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - Minulo soboto se je Sokolska ulica v Ivančni Gorici ponovno preimenovala v Čebelarsko ulico. Že četrti čebelarski dogodek v sklopu tematske tržnice v centru Ivančne Gorice so ob sodelovanju Občine Ivančna Gorica pripravili Čebelarski društvi Stična in Krka – Zagradec.

V občini Ivančna Gorica poudarjajo, da se zavedajo pomena čebel in tudi letos sta ČD Stična in ČD Krka-Zagradec na čebelarski ulici pripravili bogat program na temo čebelarjenja, čebel in čebelarskih izdelkov, kakor tudi osveščanja o pomenu čebel za okolje in prehrano. Domači čebelarji so predstavili svoje delo in aktivnosti, s katerimi zlasti med šolarji spodbujajo zanimanje za čebelarstvo in skrb za okolje. Med številnimi stojnicami so se najmlajši lahko preizkusili v izdelovanju »semenskih bomb«, sajenju medovitih rastlin, izdelovanju čebelic, risanju panjskih končnic, spoznavali pa so tudi razvoj čebele ter si ogledali čebelarsko opremo in pripomočke. Z dejavnostmi sta se predstavili čebelarski društvi in njihovi krožkarji iz osnovnih šol, Čebelarska zveza Slovenije in Hiša kranjske čebele z maskoto Višnjo. Preizkusili so se lahko tudi v »čebeljem« kolesu sreče s praktičnimi nagradami in pikadu čebelarskega podmladka iz Ivančne Gorice.

Udeležence, ponudnike in obiskovalce je na tržnici nagovoril župan Dušan Strnad, ki je, kot sporočajo z občine, poudaril, kakšen pomen ima čebelarstvo za ivanško občino in da sta tradicija čebelarjenja in kranjska sivka vse bolj pomembni tudi za turistični razvoj. Župan je opozoril tudi na pomen čebel in ostalih opraševalcev na zdravo in zadostno pridelavo hrane. Pred bližajočim se Dnevom zemlje je še posebej poudaril tudi skrb za čisto okolje. Temu sledijo tudi aktivnosti akcije ozaveščanja pod sloganom »Za nami je čisto«, s katero Občina Ivančna Gorica spodbuja k zmanjševanju ustvarjanja in odlaganja odpadkov.

Delo domačih čebelarjev sta predstavila tudi predsednik ČD Stična Anton Kastelic in predsednik ČD Krka-Zagradec Marjan Volja, predstavili so se tudi krožkarji čebelarskega krožka na OŠ Stična.

V znamenju čebel je bilo tudi dogajanje na odru Čebelarske ulice. Že v uvodu so razigrano nastopili vrtičkarji iz Vrtca Ivančna Gorica, enota Polžek Višnja Gora. Z deklamacijo so jim sledili učenci OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Podružnična šola Temenica, učenci OŠ Zagradec pa so pripravili plesno točko z deklamacijo. »Čebelji strup, ki ne boli« se je glasil naslov predstave gledališke skupine »Čebelice« iz OŠ Stična, Podružnična šola Višnja Gora. Svoje so »povedali« tudi pevci in godci ljudskih pesmi Studenček, tudi tokrat pa sta se po Ivančni Gorici s Čebelarske ulice razlegala zvok harmonike in pesem ansambla Foksnerji, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

