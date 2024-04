družabno

Novomeška Krka dobrodelna / Jože Colarič med belimi haljami

9.4.2024 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: Lidija Markelj

Zadovoljni ob donaciji Krke novomeški porodnišnici

Predsednik uprave in generalni direktor tovarne zdravil Krka Jože Colarič je bil dobre volje in nasmejan ob nedavni donaciji tega podjetja novomeški porodnišnici. Krka jim je podarila dve novi grelni reanimacijski posteljici.

Colarič je z veseljem prisluhnil in poklepetal tudi z dvema pomembnima damama v belem: s predstojnico Oddelka za ginekologijo in porodništvo novomeške bolnišnice Damjano Koželj (na fotografiji levo) in z glavno medicinsko sestro Jelko Cimermančič (desno).

Za bolnišnico je to pomembna pridobitev in zares lepa poteza Krke v jubilejnem letu, ko praznuje 70-letnico delovanja. Obdarila je vseh 12 splošnih bolnišnic v Sloveniji.

