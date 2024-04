družabno

Mednarodna sodnica / Brigita Šuler s pevci na Malti

5.4.2024 | 09:40 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Maks Žbogar

Uspešen nastop in promocija Slovenije in Brežic na Malti

Slovenska delegacija pevcev se je na Malti udeležila festivala Golden Voice, tja pa je na povabilo organizatorice Eveline Batey kot predstavnica Slovenije odpotovala tudi povabljena članica strokovne žirije, posavska pevka Brigita Šuler. Z možem Maksom Žbogarjem sta znana tudi kot organizatorja Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice – letošnji finalni večer bo 25. avgusta, prijave bodo odprte od 1. aprila do 1. junija.

Na malteškem festivalu so nastopili pevci in pevke, stari od 6 do 35 let, iz kar 29 držav. Na lanskem brežiškem otroškem festivalu je Evelina Batey nekaterim sodelujočim podelila vabilo na Malto za letošnji Golden Voice in med desetimi zelo nadarjenimi pevci z brežiškega odra sta bili tudi Brianna Selina Jager iz Domžal in Natalija Jovanović iz Srbije. Obe sta se odlično predstavili, žirijo pa prepričali z drugim mestom v svoji kategoriji in domov odšli vsaka s svojim pokalom.

Brigita je med bivanjem na Malti izkoristila priložnost in nekaterim izbranim tujim pevcem tudi uradno podelila povabila na letošnji festival v Brežice. Na fotografiji je slovenska delegacija pevcev na Malti z žirantoma Sergejem Ruprehtom in Brigito Šuler ter organizatorico festivala Evelino Batey.

