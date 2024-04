družabno

Jadrnica Timy / Kje sta dolenjska jadralca

4.4.2024 | 15:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv Peter Kočjaž

Razburkano Rdeče morje je Petra in Natalijo povsem izčrpalo

Jadralca Peter Kočjaž in Natalija Ogrinc, ki z jadrnico Timy jadrata po svetu, sta s sanjskih Maldivov odjadrala Rdečemu morju naproti. Maldivsko otočje je pravi raj za potapljače. Otoška letovišča so umeščena na prečudovite plaže z belim peskom in turkiznim morjem, v katerem plavajo želve, morski psi, mante, skati (na fotografiji) in druge barvite ribe, srečneži pa lahko naletijo celo na največjo ribo na svetu – kitovca.

Dolenjca sta obiskala kar nekaj maldivskih otokov, na katerih živijo domačini in jim pravijo lokalni otoki. Manjši za jadralce niso ravno najbolj vabljivi, saj se v velikih globinah ni mogoče sidrati, v preplitvih vodah pa so nevarne čeri. Od 2.000 otokov v arhipelagu jih je zgolj 40 lokalno poseljenih, na nekaj drugih so letovišča, večina pa je nenaseljenih. T. i. lokalni otoki so večinoma neurejeni in umazani, medtem ko so turistični otoki njihovo pravo nasprotje. Kot sta nam sporočila popotnika, sta na večini lokalnih otokov srečala Slovence, za katere so Maldivi zelo priljubljena destinacija.

Je pa tam letos nenavadno nestanovitno vreme, ki ga domačini pripisujejo El Niñu, in februar, ki je običajno najbolj sušen mesec v letu, je bil letos precej deževen. Peter in Natalija sta z Maldivov odplula proti Rdečemu morju, ki je precej nevarnejše. Največjo nevarnost predstavljajo vreme, somalijski pirati, vojno območje in ribiške mreže v vodi, v katere se jadrnica lahko hitro zaplete, v bližini Jemna so tudi Hutiji, ki z raketami napadajo velike tovorne in vojaške ladje, nevarnost v morju pa so še čeri, nasprotni vetrovi in morski tokovi.

Zdaj, ko to pišemo, sta na poti proti Sudanu, kjer si bosta po izjemno napornem neprestanem jadranju privoščila postanek. Z Maldivov sta začela počasi,nadaljevala z užitkom, ob vplutju v Rdeče morje pa se je začel boj z naravo. "Sva v najtežjem delu najinega potovanja, delava doktorat. Preletavajo naju vojaški avioni, mimo pluje ogromno velikih ladij z oboroženo posadko. Ko človek pluje po tem delu, se kaj hitro vidi v kakšni filmski vlogi akcijskega filma, samo da gre tu zares. Najin plan je bil, da se ustaviva v Džibutiju, vendar sva se odločila, da nadaljujeva, zato sva dokumente poslala agentu v Sudanu,kjer bo najin prvi postanek. Ne bo poceni! Prijava stane 300 evrov, liter goriva evro in pol. Džibuti je še dražji, še nekajkrat dražji pa bi bil postanek v Saudovi Arabiji. Tudi Egipt ne bo najin postanek v nadaljevanju, tam se bova ustavila le tranzitno na določenih sidriščih," pripoveduje Peter, izmučen od neprestanega ukvarjanja z vremenom, morjem in jadrnico.

"Ko sva plula proti Sokotri, sva si želela vetra. Moje roke so trpele in vse žuljaste so komaj še dvigovale jadra. Veter se tako hitro spreminja, imela sva iz čistega brezvetrja do 20 kts vetra, smer vetra se je menjala. Vlečem vrvi, gor in dol, menjam jadra, zategujem, pospravljam, zaganjam motor in tako dan za dnem. Ta jadralna etapa naju je hudo izčrpala. Čez Atlantik sva za 200 milj daljšo pot potrebovala 13 dni, po Rdečem morju gre precej bolj počasi. Drživa se sicer glavne plovne poti velikih ladij, saj sva tako varnejša varna pred morebitnimi pirati oziroma ribiči, ki se zadržujejo bolj proti obali. Ko sva plula proti Džibutiju, so nasproti naju prihajale tri velike kontejnerske ladje v spremstvu vojaške bojne ladje. Nad nama se je letelo japonsko bojno letalo, ob obalah Somalije, Jemna in Eritreje ni varno pluti. Najino jadranje so najbolj ovirali močni vetrovi, mimo Eritreje sva tako prvi dan zabeležila sunek 50 kts, naslednji 52,5 kts, morje se je dvignilo na nekaj metrov. Sva edina jadrnica med ladjami. Najhuje je ponoči, ko ne vidiš ničesar, sliši se samo tuljenje vetra mimo pripon in zvok valov, ki se lomijo ob Timyju. Nekaj valov nama je tudi zalilo njegov zadnji del in odtrgalo stransko zaščito na ograji pred valovi, s sabo pa je morje odneslo tank z gorivom in vesla," pripoveduje Peter.

Z Natalijo sta bila drugega aprila na Timyju še 300 milj pred Sudanom. Njuno trenutno lokacijo lahko spremljate na https://www.noforeignland.com/boat/timy/journey.

Sicer pa tudi Sudan ni tako varen. V napadu z dronom so včeraj tam ubili 12 ljudi. Peter je moral danes pod vodo, do očisti propeler, poln morske trave, do cilja v Sudanu ju loči še 130 navtičnih milj. P3eter in Natalija sta v 940 dneh plovbe obiskala že blizu 30 držav. V Slovenijo se bosta predvidoma vrnila letos poleti.

