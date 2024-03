Delovna in prometna nesreča ter potres pri Črnomlju

12.3.2024 | 07:00

Popoldanski trk na Belokranjski v Novem mestu (Foto: FB PKD)

Včeraj ob 8.46 sta bili v Veliki vasi, občina Krško, v delovni nesreči poškodovani dve osebi. Reševalci NMP Krško so ju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 14.46 sta na Belokranjski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka ter pregledali vozili. Poškodovanih ni bilo. Kot poroča član FB PKD, sta trčila volvo in vozilo avtošole.

Potresni sunek v bližini Črnomlja

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 2.15 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 78 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili številni prebivalci Bele krajine, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOVAČJI GRAD, TP OTOK OB KOLPI, TP VUKOVCI;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO, na izvodu SEČJE SELO;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO, na izvodu SEČJE SELO 2a;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH 2, na izvodu ČEZ GL. CESTO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2, izvod Radoši.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE, izvod 3.3. OBČICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA - GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE, izvod 1. STEHANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pugelj, nizkonapetostno omrežje – Pošta mede 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Slogonsko, Kapele, Smer Zevnik in Smer Radanovič med 8. in 14. uro.

M. K.